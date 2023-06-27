كين منفتح على الانتقال.. عرض مفاجئ من بايرن ميونخ لضم هداف توتنهام التاريخي

يبدو أن النجم الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام منفتح على الانتقال إلى بايرن ميونخ الذي قدّم عرضا مفاجئا لقائد منتخب إنجلترا.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن العرض الرسمي المقدم من البافاري للاعب (29 عاما) يصل إلى 70 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات، لكن "السبيرز" رفض العرض مباشرة، خاصة أن الرقم الذي يطلبه الفريق الإنجليزي يبلغ 120 مليون يورو.

وتضيف هذه التقارير أن توتنهام لم يفاوض أحدا على بيع اللاعب لأنه يريده أن يبقى في النادي، رغم أن عقده ينتهي صيف 2024.

ومن الممكن أن يحسّن البافاري عرض كين الذي تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو، لأن الفريق الإنجليزي الوحيد -الراغب بشدة وبطريقة جدية في ضم كين- يبحث عن حلول بديلة بسبب المبلغ الكبير الذي يطلبه السبيرز وصعوبة المفاوضات مع رئيس مجلس إدارة الفريق دانيال ليفي.

وكين هداف توتنهام التاريخي، وسجل بقميصه 280 هدفا في 436 مباراة في جميع المنافسات، بما في ذلك 213 هدفا في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ البريميرليغ بـ213 هدفا، في حين يتصدر آلان شيرار أسطورة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.