في أولمبياد باريس 2024.. المشروبات الغازية للمشجع العادي والكحولية لكبار الشخصيات

سيكون بوسع كبار الشخصيات تناول المشروبات خلال متابعة أولمبياد باريس 2024، لكن بالنسبة للمشجع العادي فإنه سيكتفي بتناول المشروبات الغازية والمياه بعدما قرر المنظمون عدم طلب استثناء لقانون يحظر بيع الكحوليات داخل الملاعب.

ووفقا للقانون الحالي الذي بدأ تطبيقه عام 1991، يُحظر بيع الكحوليات للجماهير داخل الملاعب في فرنسا، وقال متحدث باسم ألعاب باريس 2024 لرويترز إن المنظمين لم يتقدموا بطلب للاستثناء.

ويسمح القانون بوجود استثناء يتعلق بـ10 أحداث للمنظم الواحد كل عام واحد في البلدية الواحدة.

وقال المتحدث باسم الألعاب "ستنظم باريس 2024 أكثر من 700 حصة للتنافس على مدار 15 يوما".

لذا فإن الاستثناء في مثل هذه الحالة كان يحتاج إلى تغيير في القانون بسبب حجم حدث مثل الأولمبياد.

وأضاف المتحدث أن القانون الفرنسي يسمح بتقديم الكحوليات في مناطق الضيافة المختلفة والتي يسري عليها قانون مختلف.

وحُظرت الكحوليات من الملاعب في أولمبياد طوكيو التي تأجلت بسبب كوفيد-19، لكن المنافسات أقيمت بدون حضور مشجعين بسبب الجائحة، بينما كان من المسموح تناول المشروبات الكحولية في ألعاب 2012 في لندن وألعاب 2016 في ريو دي جانيرو.