عنوانها "من يدفع أكثر"؟.. حرب الملايين بين مانشستر سيتي وأرسنال لضم دكلان رايس

دخل مانشستر سيتي وأرسنال في منافسة محتدمة خارج المستطيل الأخضر وجدول ترتيب البريميرليغ، أدواتها الملايين وليس كرة الجلد المدور.

وعنوان المعركة هذه المرة لاعب دولي إنجليزي اسمه ديكلان رايس وعمره 24 عاما، وهو قائد فريق ويستهام يونايتد.

في البداية، كانت الساحة خالية لأرسنال لأنه كان الأكثر اهتماما باللاعب، ولكن دخول "السيتيزنز" على الخط أشعل قيمة صفقة اللاعب الذي ينتهي عقده مع "المطارق" صيف 2024.

ويريد ويستهام 100 مليون جنيه إسترليني (120 مليون يورو) وشروط دفع واضحة، للاستغناء عن لاعب خط الوسط فيما العروض المقدمة من الناديين لم تصل بعد إلى هذا الرقم.

وآخر عرض رفضه ويستهام كان بقيمة 90 مليون جنيه من مانشستر سيتي، وهو عبارة عن 80 مليونا "كاش" و10 ملايين متغيرات.

ويرى بيب غوارديولا (المدرب الإسباني) أن رايس -الذي تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو- أن هذا اللاعب بديل مثالي للألماني إلكاي غوندوغان والذي رحل إلى برشلونة.

وهذا العرض كان قد قدمه "المدفعجية" ورفض أيضا، ولكن تفاصيله كان 75 مليون جنيه "كاش" و15 متغيرات.

وقد كشفت تقارير إعلامية أن أرسنال سيقدم عرضا ثالثا في الساعات 24 القادمة للنجم الشاب والذي -على ما يبدو- يفضل الانتقال إلى ملعب "الإمارات".

وكان رايس رفض عرضا من ويستهام -الذي فاز بدوري المؤتمر الأوروبي بعد تفوقه على فيورنتينا في النهائي- لتمديد عقده، الأمر الذي دفع برئيس النادي لتأكيد رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويقترب "مان سيتي" وأرسنال من ضم أولى صفقاتهما: الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادما من تشلسي إلى الفريق السماوي، الألماني كاي هافرتز ينتقل من "البلوز" أيضا إلى أرسنال.