رفض التخلي عن إشبيلية في "أسوأ لحظاته".. عروض إنجليزية جديدة للمغربي يوسف النصيري

كشف تقرير إسباني أن الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، مستعد للاستماع إلى العروض التي ستصله مع فتح نافذة الانتقالات الصيفية السبت القادم (الأول من يوليو/تموز 2023).

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن النصيري -رغم شعوره بالسعادة مع إشبيلية- سيدرس ما يناسبه فقط من العروض الصيفية.

ويجهّز نيوكاسل يونايتد عرضا قيمته 35 مليون يورو من أجل تقديمه إلى النصيري في "الميركاتو" الصيفي، وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها المهاجم المغربي هدفا للأندية الإنجليزية.

وكان وستهام يونايتد حاول التعاقد مع النصيري في يناير/كانون الثاني الماضي لكن اللاعب فضّل البقاء مع النادي الأندلسي لأسباب "رياضية".

في ذلك الوقت طلب "وستهام" النصيري على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء إجباري بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو، لكن اللاعب أوقف العملية بنفسه.

وقال النصيري -حينها- إن "الأمر لا يتعلق بالمال لكنها مسألة رياضية خالصة تتعلق برغبتي في مساعدة الفريق في أسوأ اللحظات".

وعانى إشبيلية من نتائج سيئة خلال موسم 2022-2023 كان فيه قريبا من الهبوط، لكن النادي أنهى الدوري الإسباني في المركز الـ12 والأهم أنه نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما.

وتعاقد إشبيلية مع يوسف النصيري في يناير/كانون الثاني 2020 قادما من فريق ليغانيس.

ومنذ ذلك الوقت لعب النصيري بقميص إشبيلية 155 مباراة في جميع البطولات هز خلالها شباك المنافسين 53 مرة وقدّم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما حقق النصيري مع النادي الأندلسي لقب الدوري الأوروبي مرتين في موسم 2019-2020 ثم 2022-2023.

ولفت النصيري إليه الأنظار بشدة بعد تألقه مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وحلوله مع "أسود الأطلس" في المركز الرابع بالمونديال.

ووفق "ماركا" فإن النصيري ليس اللاعب الوحيد من إشبيلية المطلوب لأندية البريميرليغ، بل هناك أيضا زميله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

ويخطط ناديا فولهام وولفرهامبتون واندرز للتعاقد مع أوكامبوس، حيث جهّز الأول مبلغ 15 مليون يورو من أجل ضم الدولي الأرجنتيني.