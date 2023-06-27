بند غريب في عقد غوندوغان مع برشلونة

كشف تقرير إسباني عن وجود بند مثير في عقد الدولي الألماني إلكاي غوندوغان مع فريقه الجديد برشلونة الذي انضم إليه من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحصل النادي الكتالوني على توقيع غوندوغان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع "السيتيزنز" عقب موسم 2022-2023.

وأكدت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن غوندوغان أدرج بندا يخوّله الرحيل عن برشلونة حال فشل "البلوغرانا" في تسجيل عقده.

🚨 Gündogan acaba de llegar y podría irse gratis ¡este mismo verano!https://t.co/zmBViu7IjH — Diario AS (@diarioas) June 27, 2023

ويواجه برشلونة مشاكل إدارية ومالية عديدة تقيّده من تسجيل العقود الجديدة للاعبيه إضافة إلى الصفقات الصيفية، وهو الأمر الذي يعقّد مستقبل برشلونة ويعرّض تسجيل غوندوغان للخطر وفق الصحيفة الإسبانية.

وبالتالي سيكون بإمكان غوندوغان مغادرة برشلونة مجانا في صفقة انتقال حر ودون أن يخوض أي دقيقة في حال لم يتمكن النادي من تسجيل عقده، وهي مشكلة باتت متكررة في الآونة الأخيرة.

ويحتاج برشلونة حاليا إلى توفير ما يقرب من 50 مليون يورو عن طريق بيع اللاعبين أو كسب المبلغ بطريقة أخرى لتجنب مشاكل اللعب المالي النظيف وتسجيل العقود الجديدة.

وأعلن نادي برشلونة بطل الليغا، تعاقده مع غوندوغان -الاثنين الماضي- في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وحسب بيان النادي، فإن غوندوغان سيرتدي قميص النادي الكتالوني لمدة موسمين (حتى صيف 2025) مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

🙌 مرحباً إلكاي! 💙❤️ غوندوغان برشلوني حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو. pic.twitter.com/PdNq3MnNko — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 26, 2023

وأوضح أن عقد اللاعب يتضمن بندا بقيمة الشرط الجزائي وقدره 400 مليون يورو.

وعبّر اللاعب المتوج بالثلاثية التاريخية مع فريقه السابق مانشستر سيتي في الموسم المنقضي عن سعادته بالانضمام إلى برشلونة.

وقضى غوندوغان 7 مواسم مع مانشستر سيتي ختمها بأفضل طريقة ممكنة بالتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا).

وخاض غوندوغان مع مانشستر سيتي 304 مباريات في جميع البطولات وأسهم في تسجيل 100 هدف (أحرز 60 وقدم 40 تمريرة حاسمة).

كما حصد مع الفريق السماوي 14 لقبا هي الدوري الإنجليزي الممتاز (5)، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (4)، كأس الاتحاد الإنجليزي (2)، كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (2)، دوري أبطال أوروبا (1).