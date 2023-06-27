بعد 3 أسابيع من اعتزاله.. إبراهيموفيتش يلمّح لإمكانية العودة إلى الملاعب

رغم مرور أسابيع قليلة فقط على اعتزاله، لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة إلى ملاعب كرة القدم مرة أخرى.

ولم يخف إبراهيموفيتش (41 عاما) شعوره بالسعادة لأن جماهير ميلان تريد عودته إلى الملاعب مرة أخرى.

وقال النجم السويدي -في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (la Gazzetta dello Sport) الإيطالية- "أنا فخور بحقيقة أن الناس يريدون رؤيتي مرة أخرى في ميلان، هذا النادي سيبقى في قلبي".

وتابع "ما مررت به وما عشته مع ميلان لا يزال في داخلي، ورؤية شغف المشجعين يمنحني الكثير من القوة، وسنرى ما سيحدث".

🎥 ما وراء الكواليس لوداع الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش 👀#ميلان_دائمًا pic.twitter.com/p9u57e5zPZ — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 15, 2023

وواصل مازحا "لقد مرت 3 أسابيع فقط على اعتزالي، وربما سأعود للعب. أنت لا تعرف أبدا ما الذي سيحدث، ربما في غضون شهر تراني مع ميلان مرة أخرى".

وعن شعوره وأحاسيسه بعد الاعتزال، علّق إبراهيوفيتش -الذي كان حاضرا في فعالية بمدينة بيرغامو- "في هذه اللحظات أشعر بالهدوء الشديد".

وأضاف "هذا الشيء فاجأني لأنني لم أكن أعتقد أنني سأكون هادئا إلى هذه الدرجة، تخيلت أنني سأكون أكثر توترا، ولكن ما حدث هو العكس، هذا رائع".

وعند سؤاله عن إمكانية إقامة مباراة وداعية، أجاب "في الوقت الحالي لا أفكر في ذلك، وعندما قررت الاعتزال لم تأت هذه الفكرة في رأسي، لست في عجلة من أمري وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وزاد "مع شعوري براحة البال، أرى أن هناك وقتا لكل شيء، هل رأيتم ما حدث مع ريكيلمي (النجم الأرجنتيني الذي نظم مباراة اعتزاله بعد 9 سنوات)".

وأعلن إبراهيموفيتش اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في الخامس من يونيو/حزيران 2023 بعد انتهاء مباراة ميلان وضيفه هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وحظي "السلطان" بوداع عاطفي ومؤثر في ملعب سان سيرو، وسط تصفيق ودموع الآلاف من مشجعي "الروسونيري".

هكذا ودع سان سيرو الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش 🥲#ميلان_فيرونا | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/qFOGaKdPLV — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 5, 2023

يُذكر أن إبراهيموفيتش دافع عن ألوان ميلان في فترتين: الأولى من صيف عام 2010 حتى عام 2012، أما الثانية فبدأت منذ عودته إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2020 حتى اعتزاله.

وخلال هاتين الفترتين لعب إبراهيموفيتش مع ميلان 163 مباراة بجميع البطولات، وهز خلالها الشباك 93 مرة، بالإضافة إلى 35 تمريرة حاسمة.

كما تُوج بـ3 ألقاب مع "الروسونيري"؛ وهي الدوري الإيطالي مرتين (2010-2011 و2021-2022)، وكأس السوبر الإيطالي مرة (2011-2012).