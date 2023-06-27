بعد أيام من مغادرته سان جيرمان.. ميسي يفوز بجائزة في الدوري الفرنسي

تُوّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر بايس سان جيرمان بعد انتهاء عقده والمنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي بجائزة في الدوري الفرنسي.

وظفر "البولغا" بجائزة أفضل لاعب أجنبي في "الليغ1" للموسم الماضي بعد تسجيله 16 هدفا وتقديمه 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

وأسهمت أرقام قائد منتخب الأرجنتين الذي احتفل قبل أيام بعامه الـ36 في فوز الفريق الباريسي بلقب الدوري الفرنسي الثاني على التوالي والـ11 في تاريخه.

وكان ميسي يمنّي النفس بعودة تاريخية إلى برشلونة، ولكن الأمور لم تسر معه كما يريد، كما رفض عرضا بأكثر من مليار يورو في الموسم وعقدا لعامين من نادي الهلال السعودي، واختار الانتقال إلى الفريق الأميركي مقابل 60 مليون دولار في الموسم وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وسجل ميسي 32 هدفا في 75 مباراة لعبها بقميص سان جيرمان خلال موسمين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها أن إنتر ميامي سيقوم بتقديم ميسي في حدث عالمي مرتقب يوم 16 يوليو/تموز القادم.

بدوره، أفاد خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي بأن ميسي يخوض أول مباراة له مع الفريق في 21 من الشهر المقبل.

ويواجه نادي إنتر ميامي نظيره كروز أزول المكسيكي في بطولة "كأس الدوري" على أرض ملعب "DRV PNK"، في "فورت لودرديل" بولاية فلوريدا.