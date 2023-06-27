الأهلي السعودي يفاوض البرازيلي فرمينو

ذكرت تقارير إعلامية أن المفاوضات جارية بين الأهلي السعودي والبرازيلي روبرتو فرمينو النجم السابق لليفربول للانضمام إلى الفريق السعودي الموسم المقبل بصفقة انتقال حر.

وأَضافت التقارير أن العرض يتضمن عقدا لمدة 3 سنوات (حتى صيف 2026)، وأوضحت أن فريق الدولي البرازيلي يدرس تفاصيل العقد قبل إعطاء الموافقة النهائية والضوء الأخضر لإنجاز الصفقة.

وانضم فرمينو إلى ليفربول في صيف 2015، قادما من فريق هوفنهايم الألماني، ليفوز معه بكل الألقاب الممكنة، حيث حصد معه 7 ألقاب، هي: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما شارك "بوبي" مع "الريدز" في 360، أحرز خلالها 109 أهداف وقدم 71 تمريرة حاسمة لزملائه في 8 سنوات.

وفي حال تمت الصفقة فإن فرمينو سينضم إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي بات الإعلان عن صفقة انتقاله إلى الأهلي قاب قوسين.

ويعد "أهلي جدة" من الأندية العريقة بالسعودية، ويُلقّب "بقلعة الكؤوس"، ونجح سريعا في العودة لدوري "روشن" الموسم الجديد 2023-2024 بعد أن خاض الموسم المنتهي بدوري "يلو" السعودي (الدرجة الأولى) لأول مرة في تاريخه.