إلا ميسي.. قصة لابورتا رئيس برشلونة مع ضم اللاعبين فوق الثلاثين

منذ إعادة انتخابه رئيس لبرشلونة عام 2021، وخوان لابورتا يضم لاعبين أعمارهم أكثر من 30 عاما وكان آخرهم الألماني إلكاي غوندوغان القادم من مانشستر سيتي بصفقة انتقال حر.

وأعلن "البرسا" -أمس الاثنين- تعاقده مع قائد منتخب ألمانيا بعد انتهاء عقده مع "السيتيزنز" وقال في بيان "سينضم غوندوغان موسمين حتى 30 يونيو/حزيران 2025 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي. أما البند الجزائي الذي يتضمنه العقد فقيمته 400 مليون يورو".

وتألق غوندوغان (32 عاماً) بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وأحرز في صفوفه ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً 11 هدفاً.

أبرز اللاعبين المخضرمين الذين ضمهم لابورتا بولايته الثانية:

البرازيلي داني ألفيش (38 عاما)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما)

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (33 عاما)

الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (33 عاما)

الألماني إلكاي غوندوغان (32 عاما)

الهولندي لوك دي يونغ (31 عاما)

الإسباني ماركوس ألونسو (31 عاما)

وإضافة إلى الأسماء المذكورة، وضع برشلونة داني باريخو (34 عاما) لاعب فياريال كبديل "غير مكلف" لسيرجيو بوسكيتس الذي غادر "البرسا" نحو إنتر ميامي.

واللافت في فترة لابورتا أن ميسي كان الداعم الأول له بعودته لرئاسة النادي، ولكنه المتهم الأول مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة في رفض عودة ميسي للفريق نظرا لتقدمه في السن وكانوا حتى السبب في رحيله صيف 2021.

وقد انتخب لابورتا لأول مرة عام 2003 وأشرف على فترة ذهبية في تاريخ النادي حقق خلالها لقب الدوري 4 مرات ودوري الأبطال مرتين.