شاهد.. ميسي يشارك باحتفالية اعتزال ريكيلمي ويسجل هدفا في "لا بومبونيرا"

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأحد، في مباراة احتفالية تكريما لأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، المعتزل منذ سنوات، وذلك بعد يوم واحد فقط من مشاركة بطل العالم في مباراة تكريمية أخرى للاعب الأرجنتيني السابق ماكسي رودريغيز.

وأقيم الحفل الوداعي لريكيلمي -الذي علق حذاءه (اعتزل) في عام 2014- في معقل بوكا جونيورز الشهير ملعب "لا بومبونيرا"، حيث شهد أجواء احتفالية جنونية بأسطورة الفريق وميسي، خاصة أن المباراة الاحتفالية تزامنت مع عيد ميلاد الاثنين الذي وافق أول أمس السبت ببلوغ ريكيلمي 45 عاما، وبطل العالم 36 عاما.

وشارك ميسي رفقة أسماء أرجنتينية أخرى ما تزال تلعب حاليا مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى عدد من أساطير الأرجنتين السابقين مثل خافيير ماسكيرانو، وبابلو أيمار وإستيبان كامبياسو، وغيرهم.

ASÍ RECIBIÓ LA BOMBONERA A MESSI. Leo dijo presente en la despedida de Riquelme y su ingreso a la cancha de Boca fue una LOCURA… ¡Mirá! pic.twitter.com/TA5te9wQD9 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2023

ولعبت المباراة بين فريقي الأرجنتين بقيادة ميسي، ونادي بوكا جونيورز بقيادة ريكيلمي ومعه في الفريق لاعبون سابقون مثّلوا النادي.

واستقبل مشجعو بوكا جونيورز، ميسي بحفاوة كبيرة، وتفاعلوا بطريقة جنونية لحظة ذكر اسمه من مذيع الملعب قبل بدء المباراة.

enorme ovación para Messi, que sale reemplazado en la Selección Argentina pic.twitter.com/wEveaoHtL1 — Argentina Gol  (@BocaJrsGol) June 25, 2023

ووجّه ريكيلمي كلمات شكر خاصة لميسي الذي حضر للمشاركة في مباراة الوداع له، وسط تحية كبيرة من الجماهير في المدرجات. بالإضافة إلى تكريم قائد بوكا جونيورز السابق، أبطال العالم بهدايا خاصة قبل بدء المباراة.

la cara de Leo Messi mientras Román le agradecía 🥺🥺🥺🇦🇷 pic.twitter.com/r54L2DboYt — Argentina Gol  (@BocaJrsGol) June 25, 2023

وسّجل ميسي هدفا جميلا في المباراة على طريقته، بعدما انفرد بحارس مرمى بوكا جونيورز ثم راوغه وسدد الكرة في الشباك، كما أحرز ريكيلمي هو الآخر هدفا مميزا لفريقه من على حدود منطقة الجزاء، لتنتهي لمباراة بفوز البوكا بنتيجة 5-3.

¡EL SEGUNDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE #ARGENTINA, LO HIZO LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI!👊🏼🤩🔥 pic.twitter.com/WDagCN85ZL — Argentina Gol  (@BocaJrsGol) June 25, 2023

وقال "البرغوث" الأرجنتيني، عن مشاركته في المباراة: "إنه شعور جميل للغاية أن تكون قادرًا على تكريم ريكيلمي، لما يعنيه لكرة القدم الأرجنتينية ولبوكا، مرة أخرى في لا بومبونيرا، يوم مميز للغاية للاستمتاع به".

Leo con @SofiMMartinez:

"Es una sensación muy linda poder estar en su homenaje, lo que significa para el fútbol argentino, para Boca, una vez más en La Bombonera, un día muy especial, para disfrutar"

"Me voy de vacaciones y arrancaré en mi nueva ciudad y nuevo club, ilusionado" pic.twitter.com/3F0R3rPbvz — Argentina Gol  (@BocaJrsGol) June 25, 2023