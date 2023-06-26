شاهد.. منتخب قطر يخسر بهدف قاتل أمام هاييتي في كأس الكونكاكاف الذهبية

تعرض المنتخب القطري لخسارة في الوقت القاتل في بداية مشواره في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم بسقوطه أمام هاييتي 2-1 أمس الأحد، بينما تفوقت المكسيك على نظيرتها هندوراس برباعية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية حتى 16 الشهر المقبل.

ويشارك بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية 2021، بعد تجديد الدعوة التي تلقاها من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وكان المنتخب القطري قد بلغ نصف نهائي النسخة الماضية، قبل أن يخسر أمام الولايات المتحدة مكتفيًا بالمركز الثالث.

وكان العنابي (المصنف 61 عالميا) يمنّي النفس بتحقيق الفوز الرسمي الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لكنه شرع شباكه لهزيمة مفاجئة أمام خصمه، المصنف 87، الذي نجح في اقتناص الفوز في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

افتتح يوسف عبد الرزاق النتيجة لقطر مستغلًا سوء تقدير حارس هاييتي ألكسندر بيير في التقاط الكرة في الدقيقة الـ20، وعادل النتيجة لهاييتي هداف المنتخب داكنز نازون قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انسلّ البديل كارنيجي أنطوان داخل المنطقة، ومرر عرضية ترجمها فرانتزي بييروت بسهولة داخل المرمى (7+90).

وطالب المنتخب القطري بركلة جزاء (68) بعد احتكاك بين تميم مفتاح وبريان ألكوس داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ارتأى إشهار البطاقة الصفراء لمفتاح بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (فار).

وعبّر كيروش عن غضبه من أداء الحكم وقال عقب المباراة "حرمنا الحكم من ركلة جزاء واضحة، النتيجة لم تكن عادلة، لعبنا جيدًا أمام منتخب قوي وسريع، قاتلنا وصنعنا العديد من الفرص".