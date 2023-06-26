رفض 100 مليون يورو وعقدا لموسمين من الدوري السعودي.. مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد سنة إضافية

أعلن ريال مدريد، عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي وحتى صيف 2024، رغم العرض الخرافي من أحد الأندية السعودية.

ويلعب مودريتش في ريال منذ 2012 وخاض 488 مباراة مع النادي وأحرز 23 لقبا بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب بالليغا.

ويأتي الإبقاء على اللاعب، البالغ عمره 37 عاما، بعد أقل من أسبوع واحد من إعلان تمديد عقد زميله توني كروس لموسم إضافي أيضا.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع "الملكي" نهاية الشهر الجاري مما يعني أن النجم الكرواتي المخضرم بإمكانه الاتفاق، والتوقيع مع أي فريق يرغب في ضمه دون الرجوع إلى إدارة الريال.

وكان الصحفي رامون ألفاريز -الذي يعمل في صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية المقربة من الميرينغي- نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تحدّث فيها عن قيمة العرض السعودي الذي وصل إليه قبل حسم مسألة تجديد عقده لموسم إضافي.

وأوضح في تغريدة أخرى أن "مودريتش يحصل بموجب العرض السعودي على راتب يصل إلى 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونا أخرى مكافأة ولمدة موسمين".

وتحدثت تقارير إعلامية أن الفريق السعودي المهتم بالتعاقد مع مودريتش هو "أهلي جدة" الذي يعد من الأندية العريقة بالسعودية ويُلقّب بـ "قلعة الكؤوس" ونجح سريعا في العودة لدوري "روشن" الموسم الجديد 2023-2024 بعد أن خاض الموسم المنتهي بدوري "يلو" السعودي (الدرجة الأولى) لأول مرة في تاريخه.