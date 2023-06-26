رئيس رابطة الدوري الجزائري يفتح النار على بعض رؤساء الأندية ورئيس الاتحاد يكشف كيف عالج العجز المالي

فتح عبد الكريم مدوار رئيس رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين النار على رؤساء بعض الأندية ومسؤولي الاتحاد الجزائري للعبة بسبب انتقادات تلاحقه بخصوص جدول مباريات الدوري.

وقال مدوار للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الجزائري اليوم بالعاصمة الجزائر "كان على رؤساء الأندية أن يتحدثوا حينما كانوا يراسلونني من أجل تأجيل لقاءات فرقهم".

وتابع "اليوم أمامنا 5 جولات فقط من أجل استكمال الموسم. في المسابقات المماثلة في الدول المجاورة تلعب الفرق مباراة كل 3 أيام ولا أحد منهم يشتكي".

ويتصدر شباب بلوزداد حامل اللقب المسابقة برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن الملاحق المباشر شباب قسنطينة.

وواصل مدوار انتقاد رؤساء الأندية قائلا "هنا يريدون كل شيء. يريدون اللعب ولا يريدون ذلك. وهناك من لا يريد أن يسقط (يهبط للدرجة الأدنى)".

وأشار رئيس الرابطة إلى أن هذا الأمر يفتح المجال لرؤساء الأندية التي تصارع على البقاء قائلا "هناك من يرى في الأمر فرصة حتى لا يلعب المباريات وينتظر إلغاء السقوط".

وتابع، "الحديث عن توقيف البطولة لا يزال مستمرا خاصة حينما يأتي من بعض الفرق التي يُضرَب بها المثل".

وكانت تقارير محلية أشارت قبل أيام إلى إمكانية وقف المسابقة وإلغاء الهبوط بسبب التأخر في إنهاء الموسم وقرب انطلاق الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر.

كما تحدث رئيس جمعية الشلف السابق عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا "لا يوجد تواصل مع المديرية. هناك العديد من النقائص.. عليهم احترام برمجة البطولة وأخذها بعين الاعتبار لأنها مضبوطة مسبقا".

وتمنى مدوار الخير للكرة الجزائرية لكنه اشترط إجراء تغييرات وأمور جدية مستقبلا.

وختم حديثه "يجب أن يكون هناك تشاور بين الهيئات لأننا منظومة كروية واحدة ولا يجب أن يرى كل طرف من جهته".

عبد الكريم مدوار "رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم🇩🇿 "مازال ما جابتوش ولد أمّو اللي يدير عليا شيكور في تطبيق القوانين" ..

خطاب مسؤول على كرة القدم الجزائرية 😱 pic.twitter.com/5ISg1WkZWh — El Capitano⭐ (@spuerlilo) June 16, 2023

رئيس الاتحاد يكشف كيف عالج العجز المالي

ومن ناحية أخرى، وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية أيضا، كشف جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الاتحاد تغلب على العجز المالي الذي لازمه العام الماضي، وذلك عبر سياسة ترشيد النفقات المتبعة.

وقال زفيزف في تصريحات للإذاعة الحكومية، إنه نجح في توفير موارد مالية جديدة سمحت بتغطية العجز المالي الذي وصل العام الماضي إلى نحو 10 ملايين دولار.

وأوضح أن الاتحاد يتجه لتحقيق فائض مالي جيد في السنوات المقبلة، بفضل السياسة المالية الرشيدة وتقليص النفقات.

وشهد الاجتماع الذي شهد حضور 80 عضوا من أصل 105 أعضاء، مصادقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي لعام 2022.

وقال زفيزف إن الاتحاد الجزائري سيعقد جمعية استثنائية الشهر المقبل لمطابقة لوائحه مع لوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد التشاور مع خبراء هذه الهيئة.