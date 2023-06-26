جدة السعودية تستضيف مونديال الأندية أواخر العام الحالي

أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا -اليوم الاثنين- اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق، والمقررة أواخر العام الحالي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في فبراير/شباط الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، وبذلك تصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد كل من الإمارات وقطر والمغرب.

جاء ذلك بعد زيارة رسمية أجراها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى جدّة الأسبوع الماضي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الاتحادان السعودي والدولي يعلنان إقامة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023 في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwc — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 26, 2023

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، وقال في هذا الصدد "يُعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نموا على مستوى العالم".

وأكد المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية "تمثل فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليّا والارتقاء بها نحو آفاق جديدة وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم نسخة استثنائية.

أكّد الاتحاد السعودي لكرة القدم @saudiFF وFIFA أن كافة مباريات كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ 🇸🇦 ستجري في مدينة جدة. تفاصيل ✍👈 https://t.co/0jXGg7ZEhA pic.twitter.com/fqnIAjngWg — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 26, 2023

واستضافت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة عددا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية:

الكأس السوبر الإسبانية.

الكأس السوبر الإيطالية.

سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.

بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

منافسات البطولة الآسيوية للأندية "أبطال الدوري" لكرة اليد.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب".

بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال.

نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023: