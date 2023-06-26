ثورة في مانشستر يونايتد.. "المانيو" يعرض 13 لاعبا للبيع في الميركاتو الصيفي

يبدو أن الصيف سيكون حارا جدا في "أولد ترافورد"؛ ليس فقط على مستوى انتقال ملكية النادي من عائلة غليزرز الأميركية بل في التغييرات المتوقعة بتشكيلة الفريق.

وتكشف تقارير إعلامية أن فريق "الشياطين الحمر" سيعرض 13 لاعبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي. ويهدف "المانيو" من هذه الخطوة إلى توفير بعض المال للدخول بقوة في سوق الانتقالات المحتدم، وتضيف التقارير أن الهدف هو توفير 120 مليون يورو لتعزيز الفريق للموسم المقبل.

ويبدو أن المدرب الهولندي إيريك تن هاغ حدد اللاعبين الذين يحتاجهم في المستقبل، كما أنه حدد مواصفاتهم وخاصة أنه يريد منافسة مانشستر سيتي وأرسنال على لقب البريميرليغ والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، وطلب تن هاغ لاعب خط وسط ومهاجما وحارس مرمى.

وتزعم التقارير الإعلامية أن اللاعبين الذين وضعهم تن هاغ على قائمة المغادرين عندما تصل عروض إليهم هم: