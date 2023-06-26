ثورة في مانشستر يونايتد.. "المانيو" يعرض 13 لاعبا للبيع في الميركاتو الصيفي
26/6/2023
يبدو أن الصيف سيكون حارا جدا في "أولد ترافورد"؛ ليس فقط على مستوى انتقال ملكية النادي من عائلة غليزرز الأميركية بل في التغييرات المتوقعة بتشكيلة الفريق.
وتكشف تقارير إعلامية أن فريق "الشياطين الحمر" سيعرض 13 لاعبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي. ويهدف "المانيو" من هذه الخطوة إلى توفير بعض المال للدخول بقوة في سوق الانتقالات المحتدم، وتضيف التقارير أن الهدف هو توفير 120 مليون يورو لتعزيز الفريق للموسم المقبل.
ويبدو أن المدرب الهولندي إيريك تن هاغ حدد اللاعبين الذين يحتاجهم في المستقبل، كما أنه حدد مواصفاتهم وخاصة أنه يريد منافسة مانشستر سيتي وأرسنال على لقب البريميرليغ والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، وطلب تن هاغ لاعب خط وسط ومهاجما وحارس مرمى.
وتزعم التقارير الإعلامية أن اللاعبين الذين وضعهم تن هاغ على قائمة المغادرين عندما تصل عروض إليهم هم:
- الإنجليزي جادون سانشو
- الإنجليزي هاري مغواير
- الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي
- الحارس الإنجليزي دين هندرسون
- البرازيلي فريد
- الهولندي دوني فان دي بيك
- السويدي أنطوني إيلانغا
- البرازيلي أليكس تيلس
- العاجي إيريك بايلي
- الإنجليزي براندون ويليامز
- التونسي حنبعل المجبري
- العراقي زيدان إقبال الذي انتقل بالفعل إلى أوترخت الهولندي
المصدر : مواقع إلكترونية