تقرير: مدرجات أولمبياد باريس 2024 ستكون خالية من المشروبات الكحولية

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن المدرجات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة الفرنسية باريس (أولمبياد باريس 2024)، ستكون خالية من المشروبات الكحولية.

وأضافت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية في تقرير لها اليوم أن القسم المخصص لكبار الزوار في المدرجات سيستثنى من حظر تناول المشروبات الكحولية.

وأوضح التقرير أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 اتخذت القرار استنادا إلى قرار حظر المشروبات الكحولية في المنشآت الرياضية، المعمول به في فرنسا منذ عام 1991.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على أرض الواقع تسمح بعض الأندية الفرنسية بتناول المشروبات الكحولية في ملاعبها عبر حالات استثناء، وذلك على وجه الخصوص في فرق الرجبي.

وكانت هناك محاولة للتخفيف من هذا الحظر في الملاعب، لكنها باءت بالإخفاق عام 2019.

وفي دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020) التي أقيمت عام 2021، لم يجر السماح بالمشروبات الكحولية في الملاعب نظرا للقيود المتعلقة بجائحة كورونا.

وفي كل من نسختي 2012 و2016 من الأولمبياد، في لندن وريو دي جانيرو، جرى السماح بنوع واحد من الجعة في الملاعب.

ورفضت قطر السماح بالمشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم 2022 لكرة القدم، وهو قرار تأكدت صحته بعدم حدوث أي مشاكل جماهيرية كما كان يحدث في كل النسخ السابقة من المونديال.

كما أدى حظر تناول الكحوليات إلى عدم وجود أي حوادث تحرش، وهذه حالة نادرة في البطولات العالمية.