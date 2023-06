بالفيديو.. وداع مؤثر بين غوندوغان وسيتي وحفاوة كبيرة بالنجم الألماني في برشلونة

تبادل كل من مانشستر سيتي وقائده إلكاي غوندوغان كلمات وداعية مؤثرة، في يوم رحيله عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد إعلان برشلونة التعاقد مع النجم الألماني وسط حفاوة كبيرة من بطل الدوري الإسباني وجماهيره.

ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فيديوهات وصورا وداعية تجمع ذكريات تاريخية بين اللاعب والنادي، مستعرضا أهم أرقامه وألقابه التي حققها مع الفريق طوال مسيرته التي امتدت 7 سنوات، منذ انضمامه للفريق عام 2016.

ووجه مانشستر سيتي الشكر إلى غوندوغان، قائلا في تعليقه على صور اللاعب مع الألقاب التي حققها الفريق الموسم المنصرم "لن ننسى هذه اللحظات أبدا".

وقاد لاعب الوسط الألماني، مانشستر سيتي إلى التتويج بالثلاثية التاريخية، بداية من الدوري الإنجليزي الممتاز ثم كأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرا دوري أبطال أوروبا الذي حققه النادي للمرة الأولى في تاريخه.

وشارك غوندوغان عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مقطع فيديو يجمع فيه أهم لحظاته التاريخية مع النادي، وكتب عليه بكلمات مؤثرة "بعد 7 سنوات ينتهي وقتي الرائع مع مانشستر سيتي، لقد أدركت كل أحلامي، سيتي سيكون في قلبي إلى الأبد، سماوي دائما، شكرا مانشستر سيتي".

After 7 years a wonderful time ends. You made me realize all my dreams. 🏆💯 I will carry you forever in my heart. Once a blue, always a blue! Thank you @ManCity! 💙🫶🏼 pic.twitter.com/YLCrsJU0TG

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 26, 2023