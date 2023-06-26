العراقي إقبال ينتقل من مانشستر يونايتد إلى أوتريخت الهولندي

أعلن نادي أوتريخت المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع العراقي زيدان إقبال قادما من مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد لاعب الوسط البالغ عمره 20 عاما مع الفريق الهولندي لـ4 سنوات.

وقال يوردي زويدام المدير الفني للفريق عبر موقع ناديه على الإنترنت "زيدان لاعب مبتكر في خط الوسط ويفهم جميع جوانب اللعبة".

وقرر إقبال تمثيل منتخب العراق، وخاض معه 3 مباريات، رغم إمكانية اللعب لمنتخب إنجلترا.

ولم يكشف أوتريخت عن قيمة انتقال اللاعب العراقي، المولود في مدينة مانشستر، لكن تقارير أشارت إلى إنهاء الصفقة مقابل مليون يورو.