تألق الكثير من مدربي كرة القدم في الموسم الماضي سواء في مونديال قطر 2022، أو في البطولات الأوروبية، ووضعت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية قائمة بأفضل 10 مدربين في العالم.

وجاء تصنيف ماركا لأفضل 10 مدربين في موسم 2022-2023 كالتالي:

1. بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

تولى تدريب سيتي عام 2016 لمهمة واحدة هي الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتحققت أخيرا في 2023، في ختام موسم رائع للفريق الإنجليزي حقق خلاله ثلاثية تاريخية؛ إذ فاز أيضا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

2. ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)

استهلت الأرجنتين مونديال 2022 في قطر بطريقة دراماتيكية بهزيمة تاريخية أمام السعودية، وانتهت بالتتويج بكأس العالم بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

ونجح سكالوني في قيادة "التانغو" لاستعادة اللقب الغائب منذ مونديال 1986، وبذلك أصبح بالفعل جزءا من تاريخ الأرجنتين.

3. لوتشيانو سباليتي (نابولي الإيطالي)

فاز بلقب الدوري الإيطالي "سكوديتو" الثالث في تاريخ نابولي بعد نحو 30 عاما من آخر لقب محلي حققه الفريق بقيادة النجم الراحل دييغو مارادونا.

4. وليد الركراكي (منتخب المغرب)

تولى تدريب أسود الأطلس بعد أن قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال، وحقق في مونديال قطر 2022 إنجازا تاريخيا غير مسبوق عربيا بقيادة المغرب للمركز الرابع في أفضل مشاركة لفريق أفريقي وعربي في تاريخ المونديال.

ووصل المغرب لهذا الإنجاز بعد أن تفوق على بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال، وحتى الدور قبل النهائي لم تتلق شباكه سوى هدف واحد.

نجوم منتخب المغرب يتحدثون عن مدربهم وليد الركراكي 🇲🇦 كلمات رائعة تُظهر حبهم وارتباطهم الشديد بمدربهم 😍@EnMaroc — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 31, 2023

5. تشافي هيرنانديز (برشلونة الإسباني)

انتهى أول موسم له مع برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني بجدارة، وكان فريقه الأفضل دفاعيا في أوروبا، ورغم خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات، فإنه أسس فريقا سينافس بقوة على اللقب الأوروبي مرة أخرى.

6. سيموني إنزاغي (إنتر ميلان الإيطالي)

قاد إنتر للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا في نهائي لم يتوقعه أحد، وكاد أن يحرز اللقب لولا إهدار لاعبيه العديد من الفرص شبه المؤكدة، كما قاد إنتر للتتويج بلقبي الكأس والسوبر المحليين.

7. خوسيه لويس مينديليبار (إشبيلية الإسباني)

تولى تدريب إشبيلية بعد إقالة سامباولي، كمدرب طوارئ مؤقت حتى نهاية الموسم. وكان لديه مهمة واحدة فقط هي إنقاذ الفريق المتراجع، لكنه فاجأ الجميع وانتهى به الأمر للفوز بالدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي، وتم تجديد عقده لقيادة مشروع تكوين فريق إشبيلية الجديد.

8. إيدي هاو (نيوكاسل الإنجليزي)

استطاع لاعب بورنموث السابق أن يعيد نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب امتد 20 عاما، من خلال تكوينه فريقا واعدا نال إعجاب الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون أي صفقات ضخمة.

9. فرانك هايس (لانس الفرنسي)

قاد لانس إلى الدرجة الأولى عام 2020، بعد 5 سنوات في الدرجة الثانية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الفريق عن التطور، حتى إنه أخّر تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي حتى الجولة قبل الأخيرة، وحصل 84 نقطة واحتل المركز الثاني الذي يمكنه من العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 21 عاما.

10. أورس فيشر (يونيون برلين الألماني)

يرى البعض أنه معجزة فنية، فبعد أن قاد يونيون إلى دوري النخبة الألماني عام 2019، تأهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-2022، كما وصل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة الدوري الأوروبي هذا العام، وسيلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي بعد وصوله إلى المركز الرابع في الدوري الألماني.