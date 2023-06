يواجه احتمال تركيب طرف صناعي.. سواريز يعاني من إصابة خطيرة ستجبره على الاعتزال

فجّر ألبرتو غويرا، رئيس نادي غريميو البرازيلي، مفاجأة صادمة تتعلق بالحالة البدنية لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغواياني لويس سواريز.

ولم يُخف غويرا قلقه حول صحة سواريز؛ حيث أكد أن مهاجم برشلونة الأسبق يحتاج إلى تركيب طرف صناعي بسبب هشاشة العظام في ركبته اليمنى، وفق ما نقل موقع "ريليفو" (relevo) الإسباني.

وأكد غويرا خلال وجوده في إحدى المناسبات بمدينة بورتو أليغري أن وضع المهاجم البالغ من العمر 36 عاما خطير للغاية ويواجه إمكانية زرع طرف اصطناعي في الركبة.

وقال رئيس غريميو "لقد حُقن بالكثير من الأدوية ووصل إلى الحد الأقصى الذي يحتاجه الإنسان".

ومن المقرر أن يعقد سواريز اجتماعا مع إدارة غريميو خلال الأيام القليلة القادمة من أجل دراسة الموقف وإمكانية الوصول إلى اتفاق بفسخ العقد بينهما.

🚨Luis Suarez might announce his retirement soon due to knee pain, which has become unbearable.

(via; @EsportesGZH) pic.twitter.com/vlI9zUlWrV

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 20, 2023