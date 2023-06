هالاند يحلق وحيدا وتراجع صلاح ودي بروين.. النجوم الأكثر قيمة سوقية بالدوري الإنجليزي

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق- عن التحديث الجديد لقيمة اللاعبين السوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتهاء الموسم الكروي وبدء سوق الانتقالات الصيفية.

وانفرد المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند في صدارة قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة السوقية في البريميرليغ في التحديث الذي صدر الثلاثاء الماضي، في حين شهدت القائمة تراجعا واضحا في قيمة كل من النجم المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين.

وشهدت القائمة ارتفاعا ملحوظا في قيمة عدد من لاعبي أرسنال ومانشستر سيتي، بعد الأداء الكبير الذي قدمه كلا الفريقين في المنافسة على لقب الدوري، الذي حسمه مانشستر سيتي لصالحه في جولاته الأخيرة.

وبلغت القيمة السوقية الجديدة لهالاند 180 مليون يورو -بزيادة 10 ملايين- عن التحديث السابق، بفارق كبير جدا عن ثاني القائمة جناح أرسنال بوكايو ساكا بـ120 مليون يورو.

