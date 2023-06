رافعين صورة اللاعب عمر القطين الذي قُتل قبل أيام.. وقفة احتجاجية أمام مقرات شركة بوما للتنديد بدعمها الاحتلال

نظم نشطاء -أمس السبت- وقفات احتجاجية في عدد من البلدان حول العالم، وذلك بالتزامن مع اجتماع المساهمين في شركة "بوما" (Puma) للملابس والأدوات الرياضية بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الشركة، كما تفاعل مدونون مع وسم #قاطعوا_بوما عبر منصات التواصل العربية والعالمية.

ووجه النشطاء الانتقادات لشركة بوما التي ترعى منتخب الاحتلال، وهو ما يجعلها شريكة مباشرة في دعم ورعاية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، على حد تعبير النشطاء.

وسلط رواد منصات التواصل الضوء على اعتداءات الاحتلال المستمرة، التي طالت أحد لاعبي كرة القدم خلال الأيام الماضية، إذ قتل الاحتلال لاعب نادي ترمسعيا الرياضي عمر القطين (25 عامًا) خلال اقتحام بلدة ترمسعيا الأسبوع الماضي، وقد حظي القطين حينها بنعي واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

العدوّ الإسرائيلي مستمر في إنهاء حياة لاعبينا وشبابنا طالما تستمر شركات مثل "بوما" في دعم جرائمه. #قاطعوا_بوما #BoycottPuma 1/2🧵 pic.twitter.com/ddESDTEgsa — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) June 24, 2023

وطالب المدونون عبر المنصات -خلال التظاهرة الإلكترونية التي نظمتها حركة مقاطعة إسرائيل مساء أمس السبت- بتعميم حملات المقاطعة، موجهين دعوتهم للاتحاد المصري لكرة القدم لفسخ تعاقده مع الشركة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو تنظيم الحركة عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الشركة في كثير من البلدان حول العالم، على رأسها لندن ومانشستر وأوساكا وغيرها من البلدان، حيث رفع المشاركون اللافتات التي تطالب بمقاطعة بوما لدعمها الاحتلال.

تدّعي @Puma توفيرها لـ "فرص للجميع من أجل التنافس في الرياضة"، لكنّ دعمها لنظام الاستعمار والأبارتهايد يعني العكس تماماً؛ فهو يوفر غطاء للعدو الذي قتل اللاعبين الفلسطينيين سعيد عودة ومحمد غنيم وثائر اليازوري وزيد غنيم وأحمد دراغمة وعمر قطين، وحرمهم من الرياضة للأبد!#قاطعوا_بوما pic.twitter.com/T26fUtHRIF — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) June 24, 2023

ورفع الحضور خلال الوقفات الاحتجاجية بمدينتي مانشستر ولندن صور القطين وغيره من الرياضيين الذين قتلهم الاحتلال، إلى جانب مئات الإصابات التي أنهت مسيرة أصحابها.

وشاركت حركة مقاطعة إسرائيل صورة لعدد من الأشخاص من قطاع غزة ممن فقدوا أطرافهم نتيجة إجرام الاحتلال، حول مجسم يدعو لمقاطعة بوما على أحد شواطئ القطاع.

استهدف جنود الاحتلال لاعب نادي ترمسعيا الرياضيّ عمر القطين، 25 عاماً والأب لطفلين، برصاصهم وقتلوه.

عمر كان يدافع عن قريته ترمسعيا وأهلها خلال تعرضها لهجوم ميليشيات المستوطنين الفاشية التي أحرقت عشرات المنازل والممتلكات في القرية. استشهد عمر وجُرح 30 آخرين.#قاطعوا_بوما pic.twitter.com/feQGiAsBws — BDS Egypt (@BdsEgypt) June 24, 2023

خلال اجتماع مساهمي @puma بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الشركة، وجه نشطاء الحملة ضربة مؤثرة للشركة.

ذكر النشطاء إدارة ومساهمي "بوما" بأن الفلسطينيين يحيون في ذات الشهر ذكرى مرور 75 عاماً أيضاً على النكبة المستمرة وعلى الاضطهاد الإسرائيلي الذي تدعمه الشركة.#قاطعوا_بوما (1/4)🧵 pic.twitter.com/aSIcRBZWDN — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) June 24, 2023

📣 NOW: We're outside @PUMA's flagship store in London, demanding it ends its sponsorship of the Israel Football Association, which governs football teams based on stolen Palestinian land. #BoycottPUMA #FreePalestine pic.twitter.com/WR6R4ube6I — PSC (@PSCupdates) June 24, 2023

Our Protest today at @ManCity shop. Manchester City's sponsor is Puma. We protested the international day to #BoycottPUMA for sponsoring the racist Football Association of Apartheid Israel. Coach Pep Guardiola supports Palestinian freedom @PepTeam please call on @PUMA to cut ties pic.twitter.com/YxHWtEhbFq — MANPalestine Action (@ManPalestine) June 24, 2023