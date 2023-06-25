رياضة

رافعين صورة اللاعب عمر القطين الذي قُتل قبل أيام.. وقفة احتجاجية أمام مقرات شركة بوما للتنديد بدعمها الاحتلال

إحدى وقفات حملة قاطعوا بوما (twitter/@PSCupdates)
إحدى وقفات حملة قاطعوا شركة بوما (مواقع التواصل)
25/6/2023

نظم نشطاء -أمس السبت- وقفات احتجاجية في عدد من البلدان حول العالم، وذلك بالتزامن مع اجتماع المساهمين في شركة "بوما" (Puma) للملابس والأدوات الرياضية بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الشركة، كما تفاعل مدونون مع وسم #قاطعوا_بوما عبر منصات التواصل العربية والعالمية.

ووجه النشطاء الانتقادات لشركة بوما التي ترعى منتخب الاحتلال، وهو ما يجعلها شريكة مباشرة في دعم ورعاية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، على حد تعبير النشطاء.

وسلط رواد منصات التواصل الضوء على اعتداءات الاحتلال المستمرة، التي طالت أحد لاعبي كرة القدم خلال الأيام الماضية، إذ قتل الاحتلال لاعب نادي ترمسعيا الرياضي عمر القطين (25 عامًا) خلال اقتحام بلدة ترمسعيا الأسبوع الماضي، وقد حظي القطين حينها بنعي واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب المدونون عبر المنصات -خلال التظاهرة الإلكترونية التي نظمتها حركة مقاطعة إسرائيل مساء أمس السبت- بتعميم حملات المقاطعة، موجهين دعوتهم للاتحاد المصري لكرة القدم لفسخ تعاقده مع الشركة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو تنظيم الحركة عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الشركة في كثير من البلدان حول العالم، على رأسها لندن ومانشستر وأوساكا وغيرها من البلدان، حيث رفع المشاركون اللافتات التي تطالب بمقاطعة بوما لدعمها الاحتلال.

ورفع الحضور خلال الوقفات الاحتجاجية بمدينتي مانشستر ولندن صور القطين وغيره من الرياضيين الذين قتلهم الاحتلال، إلى جانب مئات الإصابات التي أنهت مسيرة أصحابها.

وشاركت حركة مقاطعة إسرائيل صورة لعدد من الأشخاص من قطاع غزة ممن فقدوا أطرافهم نتيجة إجرام الاحتلال، حول مجسم يدعو لمقاطعة بوما على أحد شواطئ القطاع.

 

 

المصدر : وكالة سند