تشافي يستدعي الزلزولي لبرشلونة بعد تألقه مع أوساسونا

بعد تألقه خلال الموسم الماضي مع فريق أوساسونا، يبدو أن الدولي المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي سيحظى بفرصة مع برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، بعدما قرر المدرب تشافي هيرنانديز مشاركته في الفترة التحضيرية.

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية أن تشافي قرر استدعاء الزلزولي الذي انتهت فترة إعارته لأوساسونا، للمشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2023-2024، التي تنطلق يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

