تشافي يستدعي الزلزولي لبرشلونة بعد تألقه مع أوساسونا

بعد تألقه خلال الموسم الماضي مع فريق أوساسونا، يبدو أن الدولي المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي سيحظى بفرصة مع برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، بعدما قرر المدرب تشافي هيرنانديز مشاركته في الفترة التحضيرية.

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية أن تشافي قرر استدعاء الزلزولي الذي انتهت فترة إعارته لأوساسونا، للمشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2023-2024، التي تنطلق يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

Xavi wants Ez Abde at Barca for pre-season https://t.co/nAh7dOmvVe — SPORT English (@Sport_EN) June 25, 2023

وأوضحت أن قرار تشافي جاء بعد التشاور مع مساعديه، وعقب تقييم أداء الزلزولي في الموسم الماضي مع أوساسونا، إذ خاض مع الفريق 34 مباراة سجل فيها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويعتزم تشافي الاعتماد على الزلزولي -حال الإبقاء عليه- في مركز الجناح الأيسر الذي يفضله اللاعب المغربي، إذ يعتقد أنه قادر على المساهمة والتألق وتقديم إضافة نوعية للفريق.

وأضافت أن أحد العوامل التي قد تصب في مصلحة الزلزولي وتضمن له الدفاع عن ألوان برشلونة في الموسم المقبل، هو قدرته على اللعب بأكثر من مركز، ففضلا عن موقعه كجناح أيسر، يستطيع الشاب المغربي اللعب في مركز الجناح الأيمن وخط الوسط.

وكانت "سبورت" أكدت أن الزلزولي استفاد من فترة إعارته إلى أوساسونا، وتطور مستواه بشكل واضح؛ الأمر الذي وضعه تحت مجهر العديد من الأندية الأوروبية.

وأوضحت أن هناك فريقا جديدا انضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم الزلزولي، وهو باير ليفركوزن الألماني.

ويفكر ليفركوزن في التعاقد مع الزلزولي من أجل تعويض الرحيل المحتمل لأحد مهاجميه؛ وهما موسى ديابي أو أمين عدلي.

ويرى مسؤولو النادي الألماني أن الزلزولي يملك الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح في "البوندسليغا".

ويُنظر إلى باير ليفركوزن على أنه أحد أنجح الأندية الألمانية في النصف الثاني من الموسم الجاري 2022-2023، حيث تحسنت نتائج الفريق بشكل واضح منذ وصول الإسباني تشابي ألونسو لتدريب الفريق.