بطلة دفع جلة تخوض سباق 100 متر حواجز لإنقاذ بلجيكا من الإقصاء ببطولة أوروبا

أظهرت بطلة دفع الجلة والإطاحة بالمطرقة البلجيكية جوليان بومكو روح تعاون مذهلة في بطولة أوروبا لألعاب القوى في بولندا، حين ابتعدت عن تخصصها لتخوض سباق 100 متر حواجز لإنقاذ فريقها من الإقصاء.

وبدت بومكو مبهرة حين حاولت تخطي كل الحواجز بعناية -أمس السبت- في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، بعد أن أقدمت على خوض التحدي عقب انسحاب عداءتين بلجيكيتين للإصابة.

وكان فريق بلجيكا سيتعرض للإقصاء في ظل عدم وجود أي عداءة بالمسابقة.

لكن بومكو (29 عاما) قطعت المسافة من دون الاصطدام بأي حاجز لتسجل 32.81 ثانية، بفارق 19 ثانية عن الإسبانية تيريسا إراندونيا الفائزة بالسباق خلال 13.22 ثانية.

ونالت بومكو تحية من الجماهير وتهنئة من المنافسات بعد أن منحت فريقها نقطتين.

وقد تلعب النقطتان دورا حاسما في إنقاذ الفريق، إذ إن آخر 3 فرق في الترتيب تهبط من المستوى الأول.