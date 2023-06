برشلونة يواجه أزمة لم تكن في الحسبان بعد الرحيل عن كامب نو

يواجه فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بوادر أزمة في الموسم المقبل 2023-2024، الذي سينتقل خلاله إلى ملعب مونتجويك الأولمبي بسبب أعمال البناء والتطوير في كامب نو.

وأكدت صحيفة "أس" (as) الإسبانية أنه لا يوجد إقبال على شراء التذاكر الموسمية من قبل أعضاء النادي والأشخاص الذين اعتادوا اقتناء هذه البطاقات.

وأوضحت أن 15 ألف مشترك فقط -من أصل 80 ألفا اعتادوا شراء التذاكر كل موسم في ملعب كامب نو- هم من تقدموا بطلب شراء تذاكر الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن برشلونة حجز لأعضائه والمنتسبين إليه 27 ألف مقعد من أصل 49 ألفا هي السعة الإجمالية لملعب مونتجويك، الذي سيكون معقل "البلوغرانا" المؤقت خلال موسم 2023-2024 لحين العودة إلى كامب نو في الموسم الذي يليه، وهو ما يعني أنه ما زال هناك 12 ألف تذكرة متوفرة للأعضاء.

وحسب صحيفة "أس"، فإنه سيكون بإمكان أعضاء برشلونة الحصول على التذاكر الموسمية بشكل رسمي بدءا من غد الاثنين.

وسيكون على المشجعين البحث عن بدائل في المواصلات من أجل الوصول إلى ملعب مونتجويك على اعتبار أن الطريق إليه ليست مثالية، وفق الصحيفة الإسبانية.

ويسابق برشلونة الزمن من أجل تجهيز الملعب بالكامل من أجل استضافة مباريات الفريق البيتية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

🚨| Barcelona's first game at Montjuïc will come in the second matchday of the season 🆚 Cadiz. #fcblive 🏠 pic.twitter.com/1tAPplzbvT

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 22, 2023