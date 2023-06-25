الهلال السعودي يعلن تعاقده رسميا مع كوليبالي مدافع تشلسي

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد تعاقده رسميا مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من صفوف تشلسي الإنجليزي.

ونشر الهلال مقطع فيديو تقديميا لكوليبالي يقول فيه "أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا".

ولم يعلن الهلال قيمة الصفقة أو مدة العقد، إلا أن تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات على أن يحصل تشلسي على 16 مليون يورو.

وكان مصدر قريب من النادي أكد أمس السبت أن كوليبالي "وصل (إلى الرياض)، وأجرى الفحوصات الطبية، ووقّع (مع الهلال) وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقرّ النادي".

ووصل كوليبالي إلى الرياض بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع لاعب وسط ولفرهامبتون الإنكليزي ومنتخب البرتغال روبن نيفيش لـ3 سنوات أيضا.

وانضم كوليبالي (32 عاما) إلى تشلسي في صيف العام 2022 قادما من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة 4 سنوات. لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الـ12 في الدوري الممتاز.

مسيرة كوليبالي الاحترافية

وبدأ كوليبالي مسيرته الاحترافية في متز الفرنسي عام 2010 قبل أن ينتقل إلى "غنك" في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.

وانتقل بعدها إلى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم وكان ركيزة أساسية في صفوف الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب الكأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا عام 2020.

وفرض كوليبالي نفسه كأحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي وكان في فريق الموسم 4 مرات واختير أفضل مدافع في الدوري لموسم 2018-2019، لينضم بعدها إلى تشلسي ويخوض تجربة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Kalidou Koulibaly has completed a move to @Alhilal_FC. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 25, 2023

أما على الصعيد الدولي، فأحرز مع السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح بعد أن حل وصيفا في 2019.

وفي مونديال قطر 2022، سجل هدف الفوز على الإكوادور 2-1 وأهَّل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي الذي خرج منه على يد إنكلترا. كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الأول.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفيا ساخنا مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو/حزيران 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.