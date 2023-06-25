اللاعب الرحالة كلويفرت ينتقل إلى البريميرليغ وفي طريقه لدخول موسوعة غينيس

دخل اللاعب الهولندي جاستن كلويفرت تاريخ كرة القدم الأوروبية من الباب الواسع بانتقاله إلى فريق بورنموث، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن بورنموث تعاقده مع كلويفرت يوم الجمعة الماضي قادما من روما مقابل 11.2 مليون يورو، في عقد يمتد لـ5 مواسم.

Here he is… UP THE CHERRIES 🍒 pic.twitter.com/IoIuyovuDw — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 23, 2023

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن كلويفرت في طريقه لتسجيل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بخوضه مباريات في أعلى 6 بطولات دوري تصنيفا على الصعيد الأوروبي.

وأوضحت أن كلويفرت شارك في مباريات عديدة بالدوري الهولندي والإيطالي والألماني والإسباني والفرنسي وفي طريقه للظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو بعمر 24 عاما فقط، وهي البطولات الست صاحبة التصنيف الأعلى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ولم يكتفِ كلويفرت بذلك، بل خاض مباريات أيضا في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلا عن كونه لاعبا دوليا مع منتخب هولندا.

وتفوّق جاستن على والده باتريك كلويفرت الذي لعب في 5 بطولات أوروبية وهي الهولندي (أياكس وآيندهوفن)، والإسباني (برشلونة وفالنسيا)، والإيطالي (ميلان)، والفرنسي (ليل)، والإنجليزي (نيوكاسل يونايتد).

وصعد كلويفرت الابن إلى الفريق الأول في أياكس أمستردام في يناير/كانون الثاني 2017 ولعب معه للمرة الأولى وهو بعمر 17 عاما و8 أشهر.

وفي صيف 2018 انتقل إلى روما مقابل 18.25 مليون يورو، ومنه إلى لايبزيغ في خريف عام 2020 في تجربة لم تستمر سوى عدة أشهر، عاد بعدها الهولندي إلى فريق العاصمة الإيطالية في "ميركاتو" الشتاء 2021.

وفي صيف العام نفسه غادر كلويفرت روما وحزم حقائبه باتجاه نيس الفرنسي على سبيل الإعارة، وفي سبتمبر/أيلول 2022 أُعير مجددا ولكن هذه المرة إلى فالنسيا في الدوري الإسباني، ثم عاد إلى روما، ومنه إلى بورنموث.

ويملك جاستن كلويفرت رقما مميزا مع روما، إذ إنه أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا بعمر 19 عاما و4 أشهر و27 يوما.

ويستهل بورنموث منافسات الموسم الجديد باستضافة ويست هام يونايتد في الجولة الأولى من البريميرليغ وذلك يوم السبت 12 أغسطس/آب المقبل.

وفي حال مشاركة جاستن كلويفرت في تلك المباراة سيكون رابع لاعب يشارك في الدوريات الخمسة الكبرى، وفق "ماركا".