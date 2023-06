الذكاء الاصطناعي يحدد أسوأ 10 صفقات في تاريخ البريميرليغ

حددت تقنية الذكاء الاصطناعي أسوأ 10 تعاقدات أبرمت في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإطلاق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن هذه الاختيارات تمت بناء على مجموعة من المعايير، أبرزها القيمة المالية للصفقة ومدة بقاء اللاعب مع النادي وأرقامه التهديفية، بالإضافة إلى خيبة أمل الجماهير فيه.

وأبرز هؤلاء اللاعبين هم:

وكان لتشلسي نصيب الأسد من أسوأ الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي وفق الذكاء الاصطناعي، إذ ضمت القائمة 3 لاعبين آخرين هم فرناندو توريس وونستون بوغارد وتيموي باكايوكو.

