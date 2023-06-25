"أستمتع بقضاء وقتي مع والدي".. زيدان يؤكد نيته العودة إلى التدريب بعد عامين من التوقف

اعترف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق أنه يفتقد كرة القدم، معربا في الوقت نفسه عن أمله أن يعود إلى التدريب في المستقبل القريب.

وقال زيدان -في مقابلة مع شبكة "تليفوت" (tf1info) الفرنسية- "آمل أن أكون قادرا على العودة بسرعة إلى كرسي التدريب، من الواضح أنني أفتقد الأدرينالين، أنا أحتاجه".

وأوضح: "مرت سنتان منذ أن شعرت بذلك آخر مرة (عندما استقال من تدريب ريال مدريد في 2021)، لكنه سيأتي، لا يمكنك الاستغناء عن كرة القدم عندما تحبها، عندما تكون شغوفا بشيء فإنه يبقى ولا ينتهي".

Rare dans les médias, Zinédine Zidane a accordé un long entretien à Téléfoot et @SaberDesfa Son avenir comme entraîneur, Kylian Mbappé… ZZ s'est confié. Pour revoir cet entretien exceptionnel, c'est par ici ⬇️🗣️👌⚽️https://t.co/O9m9MAytlE — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 25, 2023

وقال زيدان إن حياته تغيرت تماما منذ رحيله عن ريال مدريد، مشيرا إلى أنه يستمتع بقضاء معظم وقته مع والده وعائلته في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا.

وعن عمله السابق مدربا في مدريد، كشف زيدان عن اللاعبين الذين أثاروا إعجابه، وقال: "كان لدي لاعبون مثل كريم بنزيمة ولوكا مودريتش، لاعبون يستحوذون على الكرة، يتسلل إليك انطباع بأنهم سيفقدونها، لكنهم كانوا دائما ينجحون في الخروج من المأزق".

ويعتقد زيدان أن الإنجليزي جود بيلينغهام -المنضم حديثا إلى ريال مدريد والذي سيرتدي القميص رقم 5- جاهز تماما للعب مع "الملكي".

وعن ذلك قال: "بيلينغهام لاعب مهم وله مستقبل، إنه مستعد للعب مع ريال مدريد".

ولم يخف زيدان إعجابه بمواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان فصرّح: "أنا أحبه فعلا، آمل أن يفوز يوما ما بالكرة الذهبية".

وعلى ما يبدو فإن زيدان حريص -أكثر من أي وقت مضى- على الشعور مجددا بأحاسيس اللاعبين والمدربين، ولن يمانع ذلك حتى لو كان في الدوري الفرنسي.

وفي هذا الصدد، قال زيدان: "لماذا لا يكون ذلك في فرنسا؟! يجب ألا نمنع أنفسنا من أي شيء، عليك أن تشعر بالأشياء وتريدها، أنا اليوم أعرف ما أريده وما لا أريده".

وزاد: "علينا أن نقبل ما يأتي، وسنرى القرار لاحقا، لكن آمل أن أتمكن من التدريب بسرعة".

وكانت تقارير فرنسية عديدة أكدت أن زيدان كان يحلم بتدريب منتخب بلاده بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكن الاتحاد الفرنسي قرر في النهاية تمديد عقد ديديه ديشامب لولاية جديدة يبقى فيها على رأس الإدارة الفنية "للديوك" حتى يونيو/حزيران 2026.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️ ➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

وسبق لزيدان أن أشرف على تدريب ريال مدريد في فترتين حقق خلالهما إنجازات وبطولات على المستويين المحلي والأوروبي.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد لأول مرة في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 وقاد "الميرنغي" للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم 2015-2016، وتبعه بلقبين آخرين قبل أن يرحل صيف 2018.

وخلال تلك الفترة أيضا فاز زيدان مع النادي "الملكي" بألقاب كأس العالم للأندية مرتين، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني مرة واحدة، ومثله في السوبر الإسباني.

واستنجد ريال مدريد بزيزو مرة أخرى، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وذلك في منتصف موسم 2018-2019 وبالتحديد يوم 11 مارس/آذار 2019.

وفي فترته الثانية، حصد زيدان لقبا واحدا في "الليغا"، ومثله في السوبر الإسباني، ثم ترك منصبه نهاية موسم 2020-2021.