قبل وصول ميسي إلى الفريق.. حارس إنتر ميامي في المستشفى والسبب عنكبوت سام

قضى الهولندي نيك مارسمان حارس مرمى إنتر ميامي الأميركي عدة أيام في المستشفى، بعد تعرضه للدغة من عنكبوت سام خلال زيارته حديقة حيوان.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن مارسمان -وهو الزميل الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي- نُقل إلى المستشفى على إثر تلك اللدغة "الخطيرة" خلال زيارة عائلية للحديقة.

وأبرزت ملكة جمال هولندا السابقة ناتالي دين ديكر (زوجة مارسمان) المعاناة الصحية لحارس مرمى إنتر ميامي جراء هذه اللدغة.

فقالت -في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام- إن "الجانب السلبي من العيش في مناخ استوائي هو أنك إذا ذهبت إلى حديقة الحيوان وتعرضت للدغ من عنكبوت سام، ينتهي بك المطاف إلى المستشفى لتمكث فيه 3 أيام".

🚨 El portero del nuevo equipo de Messi, hospitalizado por la picadura de una araña venenosa https://t.co/E4iGJ6Q27G — MARCA (@marca) June 22, 2023

وبعد أيام من رقوده على فراش المرض، غادر نيك مارسمان المستشفى وسيتلقى الرعاية الطبية اللازمة في بيته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يُعرف بعد الموعد الذي سيكون فيه مارسمان قادرا على اللعب مرة أخرى بقميص إنتر ميامي.

يُذكر أن مارسمان كان قد اعترف في تصريحات خلال يونيو/حزيران الجاري بأن إنتر ميامي ليس جاهزا للتعاقد مع ميسي.

وقال الحارس الهولندي في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية: "لا أعتقد أن نادينا جاهز لوصول ليونيل ميسي".

وانضم مارسمان -وهو الحارس البديل في إنتر ميامي- إلى الفريق الأميركي صيف 2021، قادما من فينورد روتردام.

ومنذ ذلك الوقت، ظهر مارسمان على العشب الأخضر مع إنتر ميامي في 30 مباراة فقط، واستقبل 45 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات فقط.

ويحل إنتر ميامي ضيفا على فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين "إم إل إس" (MLS)، في وقت مبكر من صباح غد الأحد.

يُذكر أن إدارة النادي الأميركي نجحت خلال الساعات الماضية في التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة السابق، لتجمعه مجددا مع ميسي في فريق واحد.