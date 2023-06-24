شاهد.. الهلال السعودي يتعاقد مع كوليبالي قائد منتخب السنغال

عزز نادي الهلال السعودي صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من تشلسي الإنجليزي، حسبما ذكر مصدر قريب من النادي لوكالة فرانس برس، وذلك بعد ساعات من التوقيع مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيز.

وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن كوليبالي "وصل (الرياض)، وأجرى الفحوصات الطبية، ووقّع (مع الهلال) وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقر النادي".

وكان الهلال أعلن -مساء أمس الجمعة- تعاقده مع نيفيز قائد وولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 3 سنوات مقابل صفقة مقدّرة بـ60 مليون دولار.

ووصل كوليبالي (32 عاما) إلى تشلسي صيف 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) بعقد لمدة 4 سنوات. لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الـ12 في الدوري الممتاز.

Exclu Taggat 🚨 : L’arrivée de Koulibaly à Riyadh cette nuit. Il va passer sa visite médicale ce samedi et signer son contrat avec son nouveau club Al Hilal 🇸🇦#KKDAY #TaggatMercato #AlHilal 🇸🇦 pic.twitter.com/HdLYMsLzEs — Taggat (@taggatsn) June 24, 2023

وكشفت تقارير إعلامية عن أن كوليبالي انتقل إلى الهلال مقابل نحو 24 مليون يورو، وأن عقده يمتد حتى صيف 2026.

وبدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى غنك عام 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.

وانتقل بعدها عام 2014 إلى نابولي، حيث أمضى 8 مواسم، وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.

أما على الصعيد الدولي، فأحرز كوليبالي مع منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح، وذلك بعد أن حل وصيفًا في نسخة 2019.