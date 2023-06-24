بيلينغهام "كريزة" الأسلوب التكتيكي الجديد.. هكذا سيلعب ريال مدريد الموسم القادم

مع تعاقد ريال مدريد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، يتأهب الفريق بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الموسم المقبل 2023-2024، للعب بطريقة جديدة لضمان أكبر استفادة من اللاعب الشاب.

وأكدت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن "الملكي" سيظهر بأسلوب تكتيكي جديد تماما مع مغادرة عدد من اللاعبين ووصول آخرين وأبرزهم بيلينغهام.

وأوضحت أن ريال مدريد سينتقل من طريقة لعبه المعتادة 4-3-3 والتي نجح فيها الفريق بالتتويج بـ6 ألقاب إلى 4-3-1-2 بحيث يكون بيلينغهام خلف المهاجمين.

وترى "أس" أن هذه التغييرات التكتيكية والفنية هي جزء من عملية "تحول الأجيال"، وتأتي بالتزامن مع عملية الإحلال والتجديد التي يسير عليها ريال مدريد.

💰 De los 30,9 millones de euros en variables que el Real Madrid puede pagar al Dortmund por Bellingham, 25 millones son por objetivos muy fáciles de cumplir. https://t.co/TAufVjFuIS — Diario AS (@diarioas) June 23, 2023

وسيكون بيلينغهام بمثابة "كريزة" الرسم التكتيكي الجديد، ورغم ارتدائه القميص رقم 5 فإنه سيكون في الملعب بمهام اللاعب رقم 10، وهي الفكرة التي يدرسها أنشيلوتي ومساعدوه.

ويدرك أنشيلوتي أن بيلينغهام لديه حس تهديفي عال وهو ما يريد الإيطالي الاستفادة منه قدر الإمكان، مع العلم أن اللاعب الإنجليزي سجل 14 هدفا لبوروسيا دورتموند في الموسم المنتهي 2022-2023.

ولعل أبرز ما يشغل بال أنشيلوتي في هذه الفترة هو تسجيل فريقه الأهداف في ظل غياب رأس حربة حقيقي مع رحيل كريمة بنزيمة، وفي الغالب لن يعتمد الإيطالي على الوافد الجديد خوسيلو كلاعب أساسي.

وتعتقد "أس" أن أنشيلوتي سيعتمد على الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس في الهجوم، مع وجود بيلينغهام خلفهما مباشرة كداعم أساسي.

وأشارك الصحيفة إلى أن أنشيلوتي كان يرغب في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام مع خيار تعزيز الخط الأمامي بكاي هافيرتز لاعب تشلسي، لكن هذين الخيارين غير قابلين للتطبيق بالنسبة لريال مدريد، الذي يركّز جهوده من أجل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صيف عام 2024.

وتؤكد الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أبلغت أنشيلوتي بالفعل أن النادي لن يكون قادرا على التعاقد مع رأس حربة وأن عليه العمل على تغيير طريقة لعب الفريق.

من جهة أخرى لن يعاني أنشيلوتي كثيرا في مسألة لاعبي خط الوسط، حيث يتمتع ريال مدريد بوفرة في هذا المركز خاصة مع تجديد عقد الثنائي توني كروس وداني سيبايوس وموافقة لوكا مودريتش على الشروط الجديدة، إضافة إلى وجود إدوارد كامافينغا وأورولين تشاواميني وفيدي فالفيدري، وعليه سيتوفر للمدرب الإيطالي 7 لاعبين في خط الوسط بما فيهم بيلينغهام.

وتؤكد الصحيفة أن الموسم القادم سيكون طويلا وشاقا على ريال مدريد، لكن الفكرة الحالية تدور حول "التحول التدريجي" نحو خط وسط أكثر شبابا بعد رحيل اللاعبين المخضرمين.

أما خط الدفاع فسيكون هو الأقل معاناة من التغييرات حيث سيعتمد الإيطالي على 3 لاعبين كخيار أول، إذ سيبرز دور الوافد الجديد فران غارسيا في مركز الظهير الأيسر وبديله فيرلاند ميندي، على أن تكون الخطة المستقبلية التعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وفي قلبي الدفاع سيكون ديفيد ألابا وإيدير مليتاو، أما على الجهة المقابلة فسيكون داني كارفخال، بينما سيُطلب من ناتشو وأنطونيو روديغر أن يكونا دائما على أهبة الاستعداد تحسبا لإصابة أي لاعب.