أول مدرب أجنبي منذ 50 عاما.. ريفالدو يعارض تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل

يلقى القرار المحتمل بتعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل معارضة كبيرة من بعض النجوم السابقين لكرة القدم في بلاد "السامبا"، وفي مقدمتهم ريفالدو.

وقال ريفالدو -في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية- "أن يشرف على منتخبنا مدرب أجنبي سيكون قرارا تاريخيا".

وأضاف أنه "على الرغم من أنني لا أتفق مع هذا القرار، فإنني آمل أن يصبح أنشيلوتي أول مدرب أجنبي لنا يتوج بطلا لكأس العالم في 2026".

ومن المقرر أن يُقام المونديال القادم صيف 2026 في 3 دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 دولة، لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وأوضح ريفالدو أنه "متأكد من أن أي مدرب برازيلي لن يقوم بعمله وهو مرتاح في الفترة المقبلة، لأن الضغط سيكون هائلا مع كل مباراة لا تكون فيها النتيجة جيدة أو الأداء إيجابيا".

وعلى الرغم من ذلك، فإن ريفالدو أشاد بإمكانيات أنشيلوتي الذي لعب تحت قيادته في ميلان لمدة موسم واحد (2002-2003).

وقال ريفالدو إن "جودة أنشيلوتي ليست موضع شك، في الواقع هو مدرب ممتاز ويمكنه تحقيق نتائج رائعة مع البرازيل، أنا ممتن لأنه قد أُتيح لي فرصة التدرب تحت إمرته".

وأضاف أن "أنشيلوتي يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، وهذا الأمر انعكس على الجماهير والصحافة في البرازيل، هم متحمسون لإمكانية وجود مدرب عالي الجودة ومن ذوي الخبرة مع المنتخب الوطني".

ودافع ريفالدو عن ألوان منتخب البرازيل في 76 مباراة دولية سجل خلالها 35 هدفا وقدّم 8 تمريرات حاسمة، وتُوج بكأس العالم 2002 وكوبا أميركا 1999.

