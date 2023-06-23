مقابل 70 مليون يورو.. أرقام ستحطمها صفقة انتقال الإيطالي تونالي من ميلان إلى نيوكاسل
23/6/2023
توصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق كامل مع ميلان الإيطالي لضم النجم الشاب ساندرو تونالي، وسيعلن الاتفاق الرسمي بشكل رسمي قريبا.
وسيدفع نيوكاسل 70 مليون يورو -وهو الرقم الذي طلبه "الروسونيري" لإتمام الاتفاق- إضافة إلى 10% من قيمة أي صفقة مستقبلية من بيع تونالي.
وبدوره وافق تونالي (23 عاما) على البنود الشخصية في العقد الذي يمتد حتى صيف 2029.
وسيتقاضى تونالي في الموسم الواحد 7 ملايين يورو إضافة إلى مليونين كمتغيرات وإضافات.
وبهذا الرقم يكون تونالي لاعب خط الوسط المدافع قد أصبح:
- أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، متجاوزا مواطنيه جورجينيو، وجيانلويجي بوفون، وكريستيان فيري.
- أعلى صفقة بيع للاعب في تاريخ الميلان، متجاوزا البرازيلي كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 67 مليون يورو.
- خامس أعلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي بعد كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (من إنتر ميلان إلى تشلسي)، والفرنسي بول بوغبا (من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد)، والأرجنتيني غونزالو هيغواين (من نابولي إلى يوفنتوس)، والفرنسي زين الدين زيدان (من يوفنتوس إلى ريال مدريد).
- أعلى صفقة في تاريخ نيوكاسل يونايتد بالتساوي مع السويدي ألكسندر إيساك.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي