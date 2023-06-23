مقابل 70 مليون يورو.. أرقام ستحطمها صفقة انتقال الإيطالي تونالي من ميلان إلى نيوكاسل

توصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق كامل مع ميلان الإيطالي لضم النجم الشاب ساندرو تونالي، وسيعلن الاتفاق الرسمي بشكل رسمي قريبا.

وسيدفع نيوكاسل 70 مليون يورو -وهو الرقم الذي طلبه "الروسونيري" لإتمام الاتفاق- إضافة إلى 10% من قيمة أي صفقة مستقبلية من بيع تونالي.

وبدوره وافق تونالي (23 عاما) على البنود الشخصية في العقد الذي يمتد حتى صيف 2029.

وسيتقاضى تونالي في الموسم الواحد 7 ملايين يورو إضافة إلى مليونين كمتغيرات وإضافات.

وبهذا الرقم يكون تونالي لاعب خط الوسط المدافع قد أصبح: