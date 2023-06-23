مدرب "عظيم".. نيمار يأمل أن يدرب أنشيلوتي منتخب البرازيل

تحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عن احتمال وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس "السيليساو" ورغبته في الدفاع مرة أخرى عن قميص نادي سانتوس الذي تدرج في صفوفه، خلال حدث أقامه في برايا غراندي بالقرب من سانتوس.

وفي مقابلة استمرت 10 دقائق لقناة "باندسبورتس" البرازيلية على هامش مزاد نظمته مؤسسته، تطرق مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 31 عاما إلى غيابه عن الملاعب مدة طويلة منذ الجراحة التي خضع لها في كاحله في 10 مارس/آذار.

وقال نيمار إنه "لأمر مروّع أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب. أحب أن ألعب كثيرًا، أن أكون في الملعب. عندما لا تكون هذه هي الحال أثناء مباراة، يكون الأمر صعبًا بالفعل. لذا، تخيلوا أن يستمر ذلك من 4 إلى 5 أشهر.. مريع. أفتقدها، لقد ولدت لألعب كرة القدم".

وعندما سُئل عن الانتقادات والضغط الذي يواجهه، قال "لم أخجل أبدًا من مسؤولياتي، بل العكس هو الصحيح".

وأضاف "أعرف موهبتي، وأعرف ما أنا قادر عليه. كرة القدم ليست رياضة فردية. لو كان الأمر فرديا لكنت حققت بالفعل جميع أهدافي، لكن هذه ليست هي الحال. بالنسبة للنقد خارج الملعب، فأنا أختلف أحيانا لأنه يتعلق بحياتي الشخصية وأفعل ما أريد".

وعن مستقبله مع منتخب بلاده، أقرّ المهاجم صاحب 77 هدفا في 124 مباراة دولية بأنه يود أن يكون حاضرًا في مونديال 2026 بينما يتمنى أن يتولى زمام الأمور الفنية أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، المقرر وصوله في يونيو/حزيران 2024.

وقال "هي الخطة الأولى للمنتخب الوطني، يريد الرئيس (إيدنالدو رودريغيس) الاعتماد عليه ونحن، اللاعبين، نريده أيضًا. بالنسبة لي، لفيني (فينيسيوس جونيور) و(إيدر) ميليتاو.. نحن نعرفه بالفعل، ونعرف عظمته. سيكون وجوده في الفريق أمرا مهما للغاية. لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. نأمل أن ينضم إلى المنتخب الوطني في نهاية عقده (مع النادي الملكي)".

وكان الاتحاد البرازيلي للعبة أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد لانتظار انتهاء عقد أنشيلوتي مع نادي العاصمة مدريد في 2024 للتعاقد معه للإشراف على بطل العالم 5 مرات، على أن يتولى مدرب موقت زمام المهام الفنية في هذه الفترة.