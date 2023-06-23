شاهد.. ميسي يتحدث عن علاقته السابقة مع جماهير سان جيرمان

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الحديث عن العلاقة بينه وبين جماهير باريس سان جيرمان، كاشفا أنه كانت هناك قطيعة مع جزء من الجماهير، بحسب مقابلة خاصة مع شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) ستبث غدا السبت.

ففي الأول من يوليو/تموز المقبل تنتهي المغامرة بحلوها ومرها بين "البولغا" وسان جيرمان بشكل رسمي بعد موسمين فاز بهما ميسي بـ3 ألقاب مع الفريق الباريسي (لقبان في الدوري الفرنسي ولقب السوبر المحلي).

ويقول بطل العالم مع منتخب بلاده -والذي وصل إلى العاصمة الفرنسية صيف 2021 قادما من برشلونة واستقبل من قبل الجماهير كبطل خارق- إنه "في البداية كان الأمر عظيما وحظيت بدعم كبير كما كنت أقول دائما، ثم بدأت معاملة الناس لي تتغير، ولكن هؤلاء كانوا أقلية من جماهير باريس، في المقابل كانت الأكثرية تعاملني بشكل جيد كما حصل معي منذ البداية (قدومي إلى باريس)".

🎙️ Lionel Messi s'est confié à @JferreiraBeIN en exclusivité pour beIN SPORTS !

👉 Son choix de rejoindre le PSG

👉 Son adaptation à Paris

👉 La relation avec les supporters

…

📺 Une interview à retrouver en intégralité samedi à 20H15 sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/ad9v8bTQoQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2023

وفي آخر مباراة لميسي مع سان جيرمان في الثالث من يونيو/حزيران الجاري أُطلقت صفارات الاستهجان ضده في ملعب "حديقة الأمراء"، ولم تكن تلك المرة الأولى بل تكررت في مرات سابقة خلال الموسم، خاصة بعد خروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ميسي أنه "كان هناك خلاف مع جزء كبير من جماهير سان جيرمان، بالطبع لم تكن هذه نيتي، لكن هذه أشياء حدثت بالفعل مع مبابي ونيمار أيضا، إنها طريقتهم في القيام بذلك، أحتفظ بذكرى كل هؤلاء الأشخاص الذين دعموني كما فعلوا في البداية".

ويقترب ميسي من الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، ومن المتوقع أن يشارك "البرغوث" في أولى مبارياته بقميص الفريق الأميركي في 21 يوليو/تموز المقبل عندما يستضيف "إنتر ميامي" فريق "كروز أزول" المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري بأميركا الشمالية، وهي بطولة ينظمها الاتحاد الأميركي للعبة بالتعاون مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم.