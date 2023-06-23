شاهد.. غاب "الفار" فظلم منتخب إيطاليا في بطولة أوروبا للشباب

لاعبو منتخب إيطاليا تحت 21 عاما استشاطوا غضبًا من حكم مواجهتهم ضد فرنسا بالمجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة أوروبا للشباب لكرة القدم المقامة حاليا في جورجيا ورومانيا.

وفاز المنتخب الفرنسي للشباب 2-1 على نظيره الإيطالي في الجولة الأولى للمجموعة.

وتقدم منتخب فرنسا بهدف عن طريق أرنود كاليموندو في الدقيقة 23، بينما تعادل بيترو بيليغري لمصلحة إيطاليا في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أعاد برادلي باركولا التقدم لمنتخب فرنسا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يضطر منتخب "الديوك" إلى اللعب بـ10 لاعبين عقب طرد لويك بادي في الدقيقة 83.

ورغم النقص العددي في صفوف المنتخب الفرنسي، فإن المنتخب الإيطالي عجز عن إدراك التعادل في الوقت المتبقي من المباراة.

ولكن الحالة التي أثارت جدلا وغضبا كبيرا جاءت في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما اعتقد لاعبو "الأتزوري" أنهم سجلوا هدف التعادل حين سدد راؤول بيلانوفا رأسية أنقذها كاستيلو لوكيبا الكرة من داخل المرمى، ولكن الحكم لم يحتسب الكرة، وذلك ما دفع اللاعبين الإيطاليين إلى الغضب والاحتجاج على الحكم والتأكيد أن الكرة اجتازت خط المرمى ولكن دون جدوى.

وعندما أُعيدت الحادثة، بدا أن الكرة تجاوزت الخط، وأكثر من ذلك فإن لوكيبا استخدم ذراعه لإبعاد الكرة عن الشبكة، أما لماذا لم يعد الحكم لتقنيتي الفار أو خط المرمى؟ الجواب ببساطة هو غياب التقنيتين عن البطولة التي تلعب في رومانيا وجورجيا.

وكان المدرب الإيطالي باولو نيكولاتو غاضبا بعد المباراة، وأشار إلى أن أخطاء التحكيم كلفت فريقه.

وأضاف "بصراحة، أجد صعوبة في الحديث عما جرى في مباراة اليوم.. ليس من الممكن رؤية تحكيم مثل هذا، ولدي انطباع بأنه أثر على النتيجة كثيرا. كنا أيضا غير محظوظين، حتى لو خسرنا أمام فريق عظيم".

Bradley Barcola buteur face à l’Italie lors de l’Euro U21 ! Son premier but en sélection espoir. pic.twitter.com/U2wDkEVoDL — Stop These Gones (@StopTheseGones2) June 22, 2023

ولم يكن نيكولاتو هو الوحيد الذي أذهلته هذه الحادثة في المباراة، إذ انتشر فيديو هدف إيطاليا غير المحتسب كالنار في الهشيم على مواقع التواصل وذلك بعد مدة وجيزة من المباراة، وانتقد كثيرون قرار الحكم بعدم احتسابه.

وبسبب هذه الحادثة قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدخال تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات في البطولة القارية بدءا من الدور ربع النهائي.

وفي المجموعة نفسها، بدأ منتخب سويسرا مشواره في البطولة بفوز ثمين 2-1 على منتخب النرويج في وقت سابق اليوم.

وبادر المنتخب النرويجي للشباب بالتسجيل عن طريق إميل كونرادسين كيادي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل دان ندوي لمصلحة المنتخب السويسري في الدقيقة 36.

وواصل منتخب سويسرا صحوته في الشوط الثاني الذي شهد تسجيله الهدف الثاني من خلال كاستريوت إميري في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن تلتقي سويسرا مع إيطاليا يوم الأحد القادم في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين فرنسا والنرويج في اليوم ذاته.