بعد كوبا أميركا 2024 ومونديال 2026.. أميركا تستضيف كأس العالم للأندية عام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) -اليوم الجمعة- أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستضم 32 فريقا، ستقام في الولايات المتحدة عام 2025.

ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للنسخة الموسعة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.

وتشكل البطولة اختبارا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأميركا استضافة نسخة 1994 من كأس العالم.

وأوضح فيفا أنه سيعلن في وقت لاحق المواعيد والملاعب المضيفة وجدول المباريات.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".

وصادق "فيفا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي على زيادة عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 بدءا من نسخة 2025، وأعلن مطلع العام الحالي كيفية توزيع الفرق حسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديًا، و4 لكل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، و6 لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، ومقعد للاتحاد الأوقيانوسي، إضافة إلى ناد من البلد المضيف.

وتستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 أواخر العام الحالي للمرة الأولى لها بموجب النظام الحالي بمشاركة 7 أندية.

وفي سياق آخر، أعلن فيفا "إرجاء الإطلاق الرسمي لعملية تقديم ملفات" استضافة كأس العالم 2030 إلى حين اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، وإرجاء إعلان اسم المضيف من "القسم الثالث في 2023 إلى القسم الرابع في 2024".

ويصادف مونديال 2030 الذكرى المئوية للنسخة الأولى من النهائيات العالمية، وقد قدمت دول أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيمها بالإضافة إلى ملف ثان يجمع إسبانيا والبرتغال والمغرب.