دي ماريا يرحل عن يوفنتوس ويقترب من اللحاق بميسي

أعلن فريق يوفنتوس لكرة القدم في بيان -اليوم الخميس- رحيل صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (35 عاما) عن صفوفه بعد موسم واحد.

وانضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي إلى يوفنتوس في 2022، بعد أن لعب بقمصان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وشارك في 40 مباراة بالموسم الماضي مع يوفنتوس وسجل 8 أهداف، نصفها في الدوري الإيطالي والنصف الآخر في الدوري الأوروبي.

ذكريات ولحظات كثيرة هامة بقميص البيانكونيري ⚪️⚫️🫶 شكرا, دي ماريا 🙌 pic.twitter.com/SRYyGhPRD6 — JuventusFC (@Juventusfcar) June 22, 2023

وتشير تكهنات صحفية إلى أن دي ماريا سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي الذي انضم إليه قائد التانغو حديثا.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السابع في الدوري المحلي.