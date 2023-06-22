رياضة

دي ماريا يرحل عن يوفنتوس ويقترب من اللحاق بميسي

Juventus v Atalanta BC - Serie A
دي ماريا (يمين) لعب موسما واحدا مع يوفنتوس (غيتي)
22/6/2023

أعلن فريق يوفنتوس لكرة القدم في بيان -اليوم الخميس- رحيل صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (35 عاما) عن صفوفه بعد موسم واحد.

وانضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي إلى يوفنتوس في 2022، بعد أن لعب بقمصان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وشارك في 40 مباراة بالموسم الماضي مع يوفنتوس وسجل 8 أهداف، نصفها في الدوري الإيطالي والنصف الآخر في الدوري الأوروبي.

وتشير تكهنات صحفية إلى أن دي ماريا سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي الذي انضم إليه قائد التانغو حديثا.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السابع في الدوري المحلي.

المصدر : رويترز