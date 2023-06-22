تلقب نفسها بـ "الشيطانة الصغيرة".. حكم بسجن عارضة أزياء اتهمت بمطاردة نجوم تشلسي

قضت محكمة إنجليزية بسجن عارضة أزياء مع وقف التنفيذ، بسبب تورطها في ابتزاز 3 من لاعبي فريق تشلسي لكرة القدم الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية أن محكمة وستمنستر الابتدائية قضت بأن تقوم عارضة الأزياء أورلا ميليسا سلون بأعمال تطوعية اجتماعية غير مدفوعة الأجر لمدة 200 ساعة.

وأوضحت أن سلون -التي تلقب نفسها بـ "الشيطانة الصغيرة"- عملت خلال الفترة الأخيرة على ابتزاز ثنائي تشلسي (بن تشيلويل وماسون ماونت) وزميلهما السابق بيلي غليمور الذي انتقل صيف عام 2022 إلى برايتون.

ولن تدخل سلون السجن رغم مطالبة النيابة بحبسها 10 سنوات، بينما اكتفى القاضي بإجبارها على القيام بأعمال تطوعية دون أجر، علاوة على ضرورة الخضوع لإعادة التأهيل لدى أخصائي نفسي لمدة شهر واحد على الأقل.

كما أمرها القاضي بعدم الاقتراب من اللاعبين الثلاثة أو التواصل معهم وجها لوجه، ودفع مبلغ 1500 دولار أميركي لكل لاعب مقابل تغطية النفقات القضائية.

وبسبب هذه الفتاة، عاش غليمور كابوسا مروعا حيث تواصلت معه وأخبرته كذبا بأنها حامل بطفله.

وخلال إحدى جلسات المحاكمة، اعترف غليمور بأن هذه الكذبة كان لها تأثير سلبي للغاية عليه حيث قال إنه لم تغمض له عين "واضطررت لتناول الأدوية والحبوب حتى أنام".