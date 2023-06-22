اللجنة الأولمبية الدولية تستبعد الاتحاد الدولي للملاكمة

استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة للهواة من صفوفها، ولكن منافسات اللعبة القتالية ستُقام في أولمبياد 2024 بباريس.

وفي جلسة افتراضية استثنائية للجنة الأولمبية الدولية، صوّت 69 عضوا لاستبعاد الاتحاد الدولي للملاكمة، مقابل صوت واحد فقط ضد الاستبعاد.

وجرى تعليق الاتحاد الدولي للملاكمة منذ 2019 بسبب مزاعم فساد ومشاكل في القيادة وتشويه المنافسة.

ويوجد اتحاد منافس بالفعل يسمى الاتحاد العالمي للملاكمة، وربما يحل محل الاتحاد الدولي للملاكمة.

وتدير مجموعة عمل تابعة للجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة لباريس 2024 والنزالات الأولمبية، مثلما كان الوضع في أولمبياد طوكيو الذي أقيم في عام 2021.

وقال كريستوف دي كيبير المدير العام للجنة الأولمبية الدولية إنه يمكن أن يضمن أن الملاكمة ستوجد في أولمبياد 2028 بلوس أنجلوس.

التصويت على استبعاد الاتحاد الدولي للملاكمة تم بناء على توصية من المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في لوزان، والذي لم يجد أي تحسن كبير عقب تقرير عن الاتحاد في أول يونيو/حزيران.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة يقاتل ضد قرار استبعاده، وذكر أنه أوفى بكل متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن الاستئناف الذي تقدم به إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لم ينجح.