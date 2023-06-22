الاتحاد الاسباني يعلن جدول مباريات الدوري لموسم 2023-2024

يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة مضيفه خيتافي في نهاية الأسبوع الثاني من أغسطس/آب، بموجب جدول مباريات موسم 2023-2024 الذي أصدره الاتحاد الإسباني للعبة اليوم الخميس.

وكان الفريق الكتالوني توّج بطلا في نهاية الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

يذكر أن فريق المدرب تشافي هرنانديز سيخوض مبارياته "البيتية"، وأولها في الدوري أمام قادش في أسبوع 20 أغسطس/آب، على ملعب لويس كومبانيس طوال الموسم المقبل، وهو الملعب الذي كان مسرحا للألعاب الأولمبية الصيفية في برشلونة عام 1992، والواقع على تلة مونتجويك، وذلك لأن ملعب كامب نو يشهد إعادة ترميم ضخمة بدأت في الأول من يونيو/حزيران ومن المتوقع أن تنتهي بعد 3 سنوات.

أما ريال مدريد الذي حلّ ثانيا الموسم الماضي وأحرز مسابقة الكأس فيحل ضيفا على أتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يستقبل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث غرناطة العائد إلى مصاف أندية النخبة.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهابا في برشلونة في نهاية أسبوع 29 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الجولة 11 وإيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في نهاية الجولة 21 أبريل/نيسان في الجولة 32، بينما ينتهي الدوري في نهاية أسبوع 26 مايو/أيار 2024.

وفي ما يلي مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني:

ألميريا – رايو فايكانو

أتلتيك بلباو – ريال مدريد

أتلتيكو مدريد – غرناطة

سلتا فيغو – أوساسونا

إشبيلية – فالنسيا

لاس بالماس – مايوركا

خيتافي – برشلونة

فياريال – ريال بيتيس

قادش – ألافيس