استبعاد مدرب ألماني من الأولمبياد الخاص بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي

قررت ألمانيا استبعاد مدرب رياضة ركوب الدراجات من وفدها في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة في العاصمة برلين، بسبب استمرار محاكمته الجارية حاليا بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات.

الأولمبياد الخاص هو حدث متعدد الرياضات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وذكرت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألماني، في بيان لم تعلن فيه اسم المدرب، اليوم الخميس "في انتظار نتيجة الإجراءات، تم إعفاء المدرب بشكل فوري من جميع واجبات وأنشطة الأولمبياد الخاص الألماني. وبالتالي لم يعد المدرب جزءًا من الفريق، وتم سحب اعتماده واضطر لمغادرة فندق الفريق على الفور".

وتجري محاكمة المدرب بإحدى محاكم مدينة فرانكفورت بشرق ألمانيا، حيث وجهت له عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي على تلميذات، فيما ينفي الرجل ارتكابه تلك الأفعال.

وقبل انطلاق الألعاب، التي تستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل، طلبت لجنة الأولمبياد الخاص الألماني من جميع أعضاء وفدها تسليم سجلاتهم الشرطية.

وذكرت الهيئة أن المدرب لم يخطر الأولمبياد الخاص الألماني بالمحاكمة التي بدأت في 24 مايو/أيار الماضي. وتم تعليق الإجراءات بعد اليوم الأول من المحاكمة بسبب مرض القاضي، ومن المقرر الآن استئناف المحاكمة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.