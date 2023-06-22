بعد نهاية موسم 2022-2023 تصدر مانشستر سيتي بطل الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم قائمة الفرق الأعلى قيمة سوقية في العالم.

ووفق التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfer Markt)، فقد ظهر "السيتزنز" على قمة قائمة فرق العالم الأعلى قيمة من ناحية القيمة السوقية، وهو النادي الوحيد الذي تجاوز حاجز المليار يورو.

ولا يبدو وجود مانشستر سيتي في الصدارة أمرا غريبا باعتباره المتوج بالثلاثية التاريخية في الموسم المنتهي وامتلاكه كتيبة من أفضل نجوم العالم.

أما وصيفه في الدوري الإنجليزي وهو أرسنال فقد حل في المركز الثالث بعد بايرن ميونخ الذي واصل احتكاره لقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي.

ولعل اللافت في التحديث الجديد هو تراجع ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، والذي اكتفى بحصد كأس الملك في الموسم الماضي إلى المركز السادس، في وقت تراجع فيه غريمه برشلونة بطل دوري الإسباني أكثر بوجوده في المركز التاسع.

واستثمر نابولي تتويجه بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989-1990 ليوجد ضمن الأندية العشرة الأوائل كأعلى قيمة سوقية في العالم.

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 فرق في العالم من حيث القيمة السوقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، بالإضافة إلى اللاعب الأعلى قيمة سوقية في كل ناد.

1- مانشستر سيتي (1.09 مليار يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية إيرلينغ هالاند (180 مليون يورو)

2- بايرن ميونخ (979.7 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية جمال موسيالا (110 ملايين يورو)

3- أرسنال (976 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية بوكايو ساكا (120 مليون يورو)

4- تشلسي (927.7 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية إنزو فيرنانديز (80 مليون يورو)

5- باريس سان جيرمان (882.8 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية كيليان مبابي (180 مليون يورو)

6- ريال مدريد (870.5 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية فينيسيوس جونيور (150 مليون يورو)

7- مانشستر يونايتد (814.8 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية ماركوس راشفورد (80 مليون يورو)

8- ليفربول (805.3 ملايين يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية لويس دياز (75 مليون يورو)

9- برشلونة (799 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية بيدري غونزاليس (100 مليون يورو)

10- نابولي (640.5 مليون يورو)

اللاعب الأعلى قيمة سوقية فيكتور أوسيمين (120 مليون يورو).