أصيب بقذيفة روسية.. مصرع بطل كيك بوكسينغ أوكراني في الحرب

لقي بطل الكيك بوكسينغ الأوكراني، مكسيم بوردوس، مصرعه في المعارك الدائرة مع القوات الروسية، لينضم إلى أكثر من 200 رياضي فارقوا الحياة منذ اندلاع الحرب.

ونقلت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية عن موقع "سبورت أنجلز" (Sport Angels) الأوكراني -الذي يحصي عدد الرياضيين الذين قتلوا في الحرب- أن بوردوس قتل في منطقة زاباروجيا الجنوبية يوم 11 يونيو/حزيران 2023، بعد إصابته بقذيفة أطلقها الجيش الروسي.

Maksym Bordus, ukrajinský šampión v kickboxe, zomrel pri obrane Ukrajiny. 💔🇺🇦😭 Maksym narukoval 24. februára 2022. Najprv bojoval pri Lymane, potom požiadal o presun na smer Záporižžie. pic.twitter.com/09KK2mdzPN — Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) June 20, 2023

وكتب الموقع تحت صورة بوردوس يستعرض العديد من الميداليات التي حصل عليها أمام الكاميرات "كل يوم كان يقرب أوكرانيا من الانتصار والسلاح في يده لكنه لن يحتفل بهذا الانتصار بنفسه".

وناشد المواطنون الرئيس فولوديمير زيلينسكي -في عريضة على موقعه- منح بوردوس لقب "بطل أوكرانيا" بعد وفاته.

وأوضح الموقع أن بوردوس بطل عالمي فاز بعشرات البطولات، وهو مولود عام 2000، وانضم للقتال في صفوف الجيش الأوكراني منذ اليوم الأول للغزو الروسي في فبراير/شباط من العام الماضي.

ومن جانبه، قال وزير الرياضة الأوكراني، في أبريل/نيسان الماضي، إن 262 رياضيا قتلوا في الحرب الروسية على البلاد.