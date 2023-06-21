10 صفقات يمكن أن تتجاوز مليار يورو في الانتقالات الصيفية الحالية

في الفترة ما بين يونيو/حزيران حتى مطلع سبتمبر/أيلول من كل عام تعمل أندية كرة القدم في أوروبا والعالم على تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع اللاعبين المطلوبين.

وتحظى السوق الأوروبية بالاهتمام الأكبر بالنظر لقيمة اللاعبين الفنية وحتى الاقتصادية الموجودة أسماؤهم على طاولة إدارات كبار الأندية الأوروبية.

وبدأت الصفقات الكبرى مبكرا بإعلان ريال مدريد الإسباني التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى 30 مليونا أخرى كمتغيرات.

صفقة بيلينغهام لن تكون الوحيدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية التي ستتجاوز قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو وفق ما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية.

وخلال السطور التالية نسلّط الضوء على 10 صفقات من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو في حال إتمامها خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

جواو فيلكس

رحل الشاب البرتغالي عن صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2023 إلى تشلسي على سبيل الإعارة لكن أرقامه (4 أهداف في 20 مباراة بجميع البطولات) لم تشجع "البلوز" على التعاقد معه بشكل نهائي.

ومع انتهاء موسم 2022-2023 فإن مسألة عودة فيلكس إلى أتلتيكو هي عبارة عن مشكلة أكثر من كونها حلا مع بقاء الأرجنتيني دييغو سيميوني في منصبه كمدرب للروخي بلانكوس.

وعليه تخطط إدارة أتلتيكو مدريد لبيع فيليكس وبشكل نهائي عن الفريق، لكن وعلى الرغم من عدم حاجتها له فإنها لن تستمع للعروض التي تقل عن 100 مليون يورو، في وقت يبدو فيه نيوكاسل يونايتد مهتما بضم اللاعب البرتغالي.

راندال كولو مواني

قدّم مواني موسما رائعا للغاية مع فريقه آينتراخت فرانكفورت على المستوى الشخصي حيث سجل 23 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 46 مباراة بجميع البطولات.

هذه الأرقام اللافتة وضعت المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما على رادار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

وجاء على رأس هذه الأندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وبجميع الأحوال فإن فريقه لن يقبل بالتخلي عنه بسعر يقل عن 100 مليون يورو.

يوشكو غفارديول

ينظر إليه كثيرون على أنه سيكون واحدا من أفضل المدافعين في العالم في المستقبل القريب وفريقه لايبزيغ المتوج بكأس ألمانيا في الموسم المنتهي يدرك هذه الحقيقة جيدا.

لذا لن يقبل النادي الألماني بأقل من 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، خاصة وأنه مطلوب من واحد من أقوى فرق العالم حاليا وهو مانشستر سيتي.

ديكلان رايس

أسهم رايس (24 عاما) في فوز فريقه ويست هام يونايتد بثاني ألقابه الأوروبية، بعد التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على فيورنتينا في النهائي يوم 7 يونيو/حزيران 2023.

وتتنافس عدة أندية كبيرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي الذي لا تمانع إدارته في رحيله خاصة وأنه سينعش خزينة النادي بمبلغ 110 ملايين يورو على أقل تقدير.

ويوجد اسم رايس على طاولة ناديي أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، بطلب من مدربه الألماني توماس توخيل.

برونو غيماريش

بعد موسم ونصف الموسم من وصوله إلى نيوكاسل يونايتد أسهم اللاعب البرازيلي في بلوغ فريقه لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بعد حلول "المكبايس" رابعا في الدوري الإنجليزي.

وتقول "موندو ديبورتيفو" إن غيماريش (25 عاما) مطلوب لتعزيز صفوف برشلونة في الموسم الجديد لكن نيوكاسل لن يتركه بمبلغ أقل من 110 ملايين يورو، وهو مقابل يعقّد من مهمة إدارة البارسا في الحصول على اللاعب.

هاري كين

أكثر من أي وقت مضى يواجه توتنهام هوتسبير تحديات كبرى من أجل الحفاظ على هدافه التاريخي كين الذي أنهى موسمه العاشر مع "السبيرز" دون تحقيق أي لقب.

ولن يظهر توتنهام في أي من المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل 2023-2024، وهو ما زاد من معاناة النادي في مسألة الحفاظ على المهاجم البالغ من العمر 29 عاما.

وعلى الرغم من كل هذه الظروف فإن إدارة توتنهام برئاسة دانييل ليفي ستصعّب من مهمة الفرق الطامعة في الاستفادة من قدرات كين خاصة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وسيطلب مقابله 130 مليون يورو.

فلوريان ويرتز

في الأيام الأولى من مايو/أيار الماضي احتفل ويرتز جوهرة باير ليفركوزن بعيد ميلاده الـ20 لكن وعلى ما يبدو أن إمكانياته ومهاراته تتخطى سنه بكثير.

ولمع اللاعب تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في مركز خط الوسط المهاجم، ومن يريد ضمه عليه تجهيز مبلغ 150 مليون يورو.

خفيشا كفاراتسخيليا

يمكن القول إن الشاب الجورجي هو أحد أبرز اللاعبين في موسم 2022-2023 ليس فقط في الدوري الإيطالي، بل على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى.

تحوّل كفاراتسخيليا من لاعب مغمور إلى واحد من أمهر اللاعبين في ظرف موسم واحد فقط، بعدما أظهر مهارات غير عادية مع فريقه نابولي.

ولم يكتفِ بذلك بل سجل 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بالكالتشيو فقط، ليقود نابولي إلى أول لقب للدوري الإيطالي منذ موسم 1989-1990 والثالث في تاريخ فريق مدينة الجنوب الإيطالي.

وعلى الرغم من عدم نية نابولي بيع كفارا (22 عاما)، فإن تلقيه عرضا يصل إلى 150 مليون يورو قد يدفعه للموافقة على رحيله.

فيكتور أوسيمين

لاعب آخر من نابولي لكن يُنظر إليه على أنه أنجح اللاعبين في الفريق في الموسم المنتهي خاصة بعد قيادته الفريق للقب الدوري وتصدره قائمة الهدافين.

أوسيمين (24 عاما) لعب مع نابولي 32 مباراة بالدوري الإيطالي هزّ فيها شباك المنافسين 26 مرة، بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

ولم يُخف أوسيمين رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكن الفريق الذي يرغب بضمه بعد موسمه الاستثنائي عليه أن يضخ 160 مليون يورو لخزينة نابولي.

كيليان مبابي

يتصدر اسم المهاجم الفرنسي قائمة اللاعبين في وسائل الإعلام في بلاده أو في إسبانيا وحتى في العالم ككل لارتباطه الدائم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وحسب تقارير عديدة فإن مبابي ما زال على طاولة الرئيس فلورنتينو بيريز الذي يخطط للتعاقد مع اللاعب في صيف عام 2024 مع نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

لكن إذا ما أراد بيريز الاستعجال وضم مبابي هذا الصيف من أجل تعويض مواطنه كريم بنزيمة الذي انضم إلى اتحاد جدة، فلن يكون ذلك بأقل من 200 مليون يورو.