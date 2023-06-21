هزمت "السيليساو" 3 مرات خلال 6 أشهر.. هل تحولت المنتخبات الأفريقية إلى عقدة للبرازيل؟

بعد أن ظل لسنوات طويلة عقدة للمنتخبات الأفريقية، يبدو أن منتخب البرازيل لكرة القدم بات لقمة سائغة الفترة الأخيرة لنظرائه من القارة، بعدما مني بـ 3 هزائم آخر 4 مواجهات أمامها في غضون 6 أشهر فقط.

بداية هزائم "راقصو السامبا" كانت أمام الكاميرون على ملعب لوسيل بنتيجة صفر-1 في المباراة التي جرت بينهما يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2022 لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

وبعد حوالي 3 أشهر، ذاق منتخب البرازيل من نفس الكأس بالخسارة وديا من المغرب في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة يوم 25 مارس/آذار 2023 بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة الأولى لأبطال العالم 5 مرات، أمام فريق عربي في 24 مباراة.

وضاعف منتخب السنغال من معاناة البرازيليين أمام المنتخبات الأفريقية حيث انتصر "أسود التيرانغا" بنتيجة 4-2 في اللقاء الودي الذي جرى على ملعب خوسيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية يوم 20 يونيو/حزيران 2023.

وكان منتخب الكاميرون والملقب بـ "الأسود غير المروّضة" صاحب أول فوز أفريقي على البرازيل، وحدث ذلك يوم 19 يونيو/حزيران 2003 في بطولة كأس القارات التي استضافتها فرنسا ذلك الوقت.

وسلّط الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الضوء على مباريات "السامبا" ضد المنتخبات الأفريقية والتي وصلت إلى 40 مباراة ما بين رسمية وودية.

وأكد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن منتخبه انتصر في 34 مباراة وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات أمام نظرائه من القارة الأفريقية.

وخلال هذه المباريات، هز منتخب البرازيل شباك الفرق الأفريقية 104 مرات بينما استقبل مرماه 22 هدفا بما فيها مباراتاه الأخيرتان ضد غينيا والسنغال.

ويُعد منتخب الكاميرون أكثر فريق أفريقي واجه البرازيل بواقع 7 مرات، حيث فاز الأول في مباراتين مقابل 5 هزائم.

ويأتي منتخب مصر بالمركز الثاني كأكثر فريق أفريقي لعب ضد البرازيل، لكنه خسر مبارياته الست جميعها، وهو نفس مصير غانا 5 مباريات، والجزائر 4 مباريات.

3 – O Brasil perdeu quatro vezes para seleções africanas em sua história, mas três dessas derrotas vieram nos últimos sete meses: ▶️ 12/2022 – 0x1 Camarões

▶️ 03/2023 – 1×2 Marrocos

▶️ 06/2023 – 2×4 Senegal Mudança. pic.twitter.com/1wXubXfon7 — OptaJoao (@OptaJoao) June 20, 2023

وكان منتخب المغرب هو الفريق العربي الذي فاز على البرازيل في مباراة واحدة بينما خسر أمامه في اثنتين، ليكون مجموع مباريات الفريقين 3.

كما واجه منتخب البرازيل فرق جنوب أفريقيا وتونس ونيجيريا والسنغال مرتين، بينما فعل ذلك في مباراة واحدة ضد الغابون وزامبيا وزيمبابوي وتنزانيا وساحل العاج وغينيا وزائير (الكونغو الديمقراطية الآن).

وتعادل منتخب البرازيل مع المنتخبات الأفريقية مرتين فقط وكانتا أمام السنغال ونيجيريا في مباراتين وديتين، وبنفس النتيجة 1-1 يومي 10 و13 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

واحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالفوز الأفريقي الجديد على راقصي السامبا.

🇨🇲 الكاميرون

🇲🇦 المغرب

🇸🇳 السنغال يبدو أن هناك شيئًا مشتركًا بين الثلاث منتخبات 😉 pic.twitter.com/DbXqH33l9z — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 – عربي (@caf_online_AR) June 20, 2023

ونشر كاف -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- صورا من فوز المنتخبات الثلاثة على البرازيل، معلقا عليها "الكاميرون والمغرب والسنغال، يبدو أن هناك شيئًا مشتركًا بين المنتخبات الثلاثة".