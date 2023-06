مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لموسم 2023-2024

من المقرر أن تعود عجلة كرة القدم الأوروبية على صعيد الدوريات المحلية، إلى الدوران في منتصف أغسطس/آب القادم، وهو الموعد المعتاد لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في القارة العجوز، وفيما يلي مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتستأنف الأندية منافساتها على الألقاب بعد خضوع لاعبيها لفترة الإجازة الصيفية التي تستمر حوالي شهرين، في وقت تنشغل فيه حاليا وحتى ما بعد انطلاق المنافسات في فترة انتقالات صيفية، يُتوقع أن تكون ساخنة.

وفي السطور التالية، نسلّط الضوء على مواعيد بداية ونهاية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي) للموسم الجديد 2023-2024.

نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي في "البريميرليغ" بعدما أفشل محاولات أرسنال في اعتلاء منصات التتويج للمرة الأولى منذ بطولته الذهبية التي حققها في موسم 2003-2004.

وجمع مانشستر سيتي 89 نقطة من 28 فوزا مقابل 5 تعادلات ومثلها هزائم، ليستقر الفارق عن أرسنال عند 5 نقاط فقط.

وأعلنت رابطة "البريميرليغ" انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة 11 أغسطس/آب 2023 بمباراة مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى الدوري الممتاز.

