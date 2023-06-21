شاهد.. ماني يقود السنغال لفوز كبير على البرازيل وتعادل الجزائر وتونس وديا

ألحق منتخب السنغال خسارة قاسية بنظيره البرازيلي 4-2 في مباراة ودية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليكتب الهزيمة الثالثة لـ"سيليساو" في آخر 4 مباريات.

منح لوكاس باكيتا المقدمة للبرازيل مبكرا في الشوط الأول وظن رفاقه أنهم حصلوا على ركلة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب القرار لوجود تسلل في بداية الهجمة.

Que assistência do Vini Jr pro gol do Paquetá. 🎯pic.twitter.com/if8MM6RM5S — njdeprê – marlon (@njdmarlon) June 20, 2023

ورغم السيطرة فإن السنغال سجلت من فرصتها الأولى حين فشل دفاع البرازيل في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى حبيب ديالو الذي سدد من لمسة واحدة بقوة في المرمى بالدقيقة 22.

Brazil 1-1 Senegal, Habib Diallo pic.twitter.com/SwsfBnlKix — @FootColic – Follow main account (@ColicGoal4) June 20, 2023

وأعطى الهدف الثقة للسنغال لتضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما سجل المدافع ماركينيوس بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد رأسية إسماعيلا سار.

Brazil 1-2 Senegal, Marquinhos pic.twitter.com/xBQFwpeUaQ — @FootColic – Follow main account (@ColicGoal4) June 20, 2023

وسجل النجم ساديو ماني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية في الدقيقة 55.

Brazil 1-3 Senegal, Sadio Mané pic.twitter.com/Bo78JKZZgd — @FootColic – Follow main account (@ColicGoal4) June 20, 2023

عوض ماركينيوس الخطأ وسجل الهدف الثاني للبرازيل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

Brazil 2-3 Senegal, Marquinhos pic.twitter.com/24KKcpTJlV — @FootColic – Follow main account (@ColicGoal4) June 20, 2023

لكن ساديو ماني أضاف الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء احتسبت لصالح المهاجم نيكولاس جاكسون بعد مخالفة على الحارس إيدرسون.

Brazil 2-4 Senegal, Sadio Mané pic.twitter.com/6FWPGw0JFg — @FootColic – Follow main account (@ColicGoal4) June 20, 2023

وهي أول مرة تخسر البرازيل بفارق هدفين منذ الهزيمة 2-صفر أمام تشيلي في 2015، كما لم تستقبل 4 أهداف أو أكثر منذ الخسارة 7-1 من ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014.

تعادل الجزائر وتونس

وفي مباراة ودية أخرى، حسم التعادل بهدف مباراة الجزائر وتونس الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء استعدادا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وسجل منتصر الطالبي هدف التقدم لتونس في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل رياض محرز لصاحب الأرض من ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول.

هدف تونس الأول على الجزائرpic.twitter.com/hp6u5mx3Xe — ياسين LFC (@lfc00966) June 20, 2023

وبدأت تونس المباراة بقوة وهددت منتخب جمال بلماضي وكاد حنبعل المجبري يسجل الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق.

وترجم المدافع الطالبي أفضلية تونس وسجل من ضربة رأس بعدما حول ركلة ركنية في الدقيقة 13.

ودخل بلماضي في مناوشة مع الطالبي، وبعدها تحسن أداء الجزائر نسبيا.

وفي الدقيقة 36، حصل المهاجم إسلام سليماني على ركلة جزاء إثر لمسة يد على مدافع تونس حوّلها محرز بنجاح في مرمى الحارس أيمن دحمان.

وكاد فارس شايبي يضيف الهدف الثاني للجزائر لكن الحارس دحمان نجح في التصدي للكرة في الدقيقة 64.

بعدها بدقيقة رد القائم التونسي تسديدة قوية من محرز لتنتهي المباراة بالتعادل.

وضمنت الجزائر وتونس التأهل للبطولة المقامة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.