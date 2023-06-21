رياضة

شاهد.. ماني يقود السنغال لفوز كبير على البرازيل وتعادل الجزائر وتونس وديا

منتخب السنغال حقق فوزا كبيرا على البرازيل
منتخب السنغال حقق فوزا كبيرا على البرازيل (الفرنسية)
21/6/2023-|آخر تحديث: 21/6/202302:33 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألحق منتخب السنغال خسارة قاسية بنظيره البرازيلي 4-2 في مباراة ودية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليكتب الهزيمة الثالثة لـ"سيليساو" في آخر 4 مباريات.

منح لوكاس باكيتا المقدمة للبرازيل مبكرا في الشوط الأول وظن رفاقه أنهم حصلوا على ركلة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب القرار لوجود تسلل في بداية الهجمة.

ورغم السيطرة فإن السنغال سجلت من فرصتها الأولى حين فشل دفاع البرازيل في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى حبيب ديالو الذي سدد من لمسة واحدة بقوة في المرمى بالدقيقة 22.

وأعطى الهدف الثقة للسنغال لتضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعدما سجل المدافع ماركينيوس بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد رأسية إسماعيلا سار.

 

وسجل النجم ساديو ماني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية في الدقيقة 55.

عوض ماركينيوس الخطأ وسجل الهدف الثاني للبرازيل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

لكن ساديو ماني أضاف الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء احتسبت لصالح المهاجم نيكولاس جاكسون بعد مخالفة على الحارس إيدرسون.

وهي أول مرة تخسر البرازيل بفارق هدفين منذ الهزيمة 2-صفر أمام تشيلي في 2015، كما لم تستقبل 4 أهداف أو أكثر منذ الخسارة 7-1 من ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014.

تعادل الجزائر وتونس

وفي مباراة ودية أخرى، حسم التعادل بهدف مباراة الجزائر وتونس الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء استعدادا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وسجل منتصر الطالبي هدف التقدم لتونس في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل رياض محرز لصاحب الأرض من ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول.

وبدأت تونس المباراة بقوة وهددت منتخب جمال بلماضي وكاد حنبعل المجبري يسجل الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق.

وترجم المدافع الطالبي أفضلية تونس وسجل من ضربة رأس بعدما حول ركلة ركنية في الدقيقة 13.

ودخل بلماضي في مناوشة مع الطالبي، وبعدها تحسن أداء الجزائر نسبيا.

وفي الدقيقة 36، حصل المهاجم إسلام سليماني على ركلة جزاء إثر لمسة يد على مدافع تونس حوّلها محرز بنجاح في مرمى الحارس أيمن دحمان.

وكاد فارس شايبي يضيف الهدف الثاني للجزائر لكن الحارس دحمان نجح في التصدي للكرة في الدقيقة 64.

بعدها بدقيقة رد القائم التونسي تسديدة قوية من محرز لتنتهي المباراة بالتعادل.

وضمنت الجزائر وتونس التأهل للبطولة المقامة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

المصدر : وكالات