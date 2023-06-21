شاهد- بعد إعلان الاتحاد السعودي التعاقد مع كانتي.. بنزيمة يرحب بأفضل "لاعب خط وسط متقدم بالعالم"

أبدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد الجديد سعادته وأظهر ترحيبه الكبير بانضمام مواطنه نغولو كانتي إلى الفريق المتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد في وقت مبكر من صباح اليوم التعاقد مع كانتي بعقد لمدة 3 سنوات قادما من تشلسي، بينما انضم بنزيمة قائد ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة ضخمة.

وقال بنزيمة الذي رحل عن ريال بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما، في رسالة بحساب نادي الاتحاد على تويتر، "أهلا نغولو. ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز الوسط الدفاعي والمتقدم بالعالم".

وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة".

ورد كانتي على رسالة زميله السابق في المنتخب الوطني وقال "سعيد برؤيتك مجددا. شكرا على كلماتك وأنا سعيد باللعب مع أفضل لاعب بالعالم، وسعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة".

ويأتي انضمام كانتي الذي فاز مع تشلسي بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وسط تكهنات بوجود مفاوضات مع العديد من النجوم في أوروبا للانضمام إلى أندية سعودية في الموسم الجديد.

وكان نادي الاتحاد أعلن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي قادما من تشلسي بعقد لمدة 3 سنوات اليوم الثلاثاء.

وكتب نادي الاتحاد في حسابه على تويتر "كانتي اتحادي"، ونشر مجموعة من الصور للاعب الفرنسي بقميص النادي ذي الرقم "7".

وأضاف بطل السعودية في بيان "تم توقيع العقد صباح الثلاثاء بعد أن أكمل كانتي فحوصه الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في دبي تمهيدا للالتحاق بصفوف العميد".

وكانتي الذي ساعد فرنسا على الفوز بلقب كأس العالم 2018 يعدّ من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية للفريق السعودي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وقال نادي الاتحاد "يأتي انضمام كانتي امتدادا للصفقات الأكثر شهرة وتأثيرا في تاريخ النادي ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين".

وكشفت تقارير إعلامية أن عقد كانتي مع "النمور" سيمتد 4 سنوات وبراتب يصل إلى 100 مليون يورو في الموسم.

وذكرت تقارير أن نادي الاتحاد سينفصل بالتراضي عن المصري طارق حامد لاعب الوسط المدافع في الفريق المنتمي لمدينة جدة.

وسبق أن انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في نهاية العام الماضي، كما ذكرت تقارير أن الهلال بات قريبا من إعلان التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون ضمن سلسلة من الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.